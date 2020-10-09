他逛大賣場赫見「蘆筍林」牌子 內行人指這東西：要用台語唸

許多人都喜歡放假時逛逛大賣場，而賣場裡的商品種類繁多，同性質的產品都會歸納在同一區，天花板上也會吊掛著物品名稱的牌子方便消費者尋找，但有網友發現一塊寫著「蘆筍林」的牌子，讓他完全摸不著頭緒到底是什麼東西，他拍下照片上傳到臉書上也引起討論。

原PO在臉書「爆系知識家」貼出一張大賣場裡吊牌的照片，他表示日前去賣場看到這塊寫著「蘆筍林」的牌子，看不懂是在賣什麼產品，於是就到所放置的區域去尋找，但只有看到雨鞋、雨傘、雨衣等東西，實在找不到跟「蘆筍」有關的產品，只好PO文求助網友，「請問有人知道名字的由來嗎？真的是為了蘆筍而得此名嗎？」

貼文一出就有內行的網友提出解答，「我的解讀是『林』和『籃』的台語同音，所以『蘆筍林=蘆筍籃』」、「『林』的台語發音有兩種，姓氏Lin；樹林、林邊發『拿』的音，跟籃的台語同音」、「蘆筍林，林=籃子的台語讀音『拿』，因多是藍色塑料製成，藍色台語讀音也是『拿』」。

其他人事後也才恍然大悟地說「以為是吃喝的」、「我也查到了，但為什麼叫蘆筍林？寫整理箱不更容易懂嗎？」、「長知識，第一次聽到」、「還是一個叫做林蘆筍的人負責的」、「這真的長知識了，從不知道蘆筍林是指特定款籃子呢」。

還有網友分享其他唸法，「公文籃也是叫公文林喔」、「我第一次聽到公文林也是滿臉問號，後來才知道林=籃」、「我們都叫ㄊㄞˊ阿」、「我小時候都叫它 『ㄍㄢ ㄇㄚˋ ㄋㄚˊ』，因為外公家種橘子，都拿這種籃子裝橘子」。