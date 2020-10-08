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自助餐菜色總相似但價錢卻天差地別 網曝高招：嘴甜最重要！
對於日夜奔波在外的外食族群們，一道溫暖的熱菜是非常得來不易的，台灣自助餐最大的特色是講求快速方便、菜色豐富、又能按照個人喜好配菜，是許多外食族的首選。一名日籍作家下坂泰生連續2天到自助餐夾了相同菜色，但價差卻讓他直呼「台灣自助餐實在很有趣」。
自助餐價錢到底怎麼算？其實自助餐通常依據各店家計價方式、菜色時令價及秤量多寡來計算，導致許多消費者對於菜色金額總是摸不著頭緒。日籍作家下坂泰生在FB粉絲專頁《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》分享，連續2天至同一自助餐店家消費，相同的菜色，昨天消費205元，今天則是180元，今日份量甚至比昨天夾得多，讓他不禁幽默笑稱：「挑選的菜非常重要，菜的份量也非常重要，但是結帳阿嬤的脾氣最重要！」，文章曝光後受到許多網友的熱烈討論。
有眼尖的網友直言，「其實昨天的菜比今天多，白帶魚下面還有料理，今天沒有夾，阿姨眼睛都很尖」、「昨天主菜是紅燒肉，今天夾得是豬柳，兩種主菜價錢可能有差」。
但也有網友詼諧表示，「常去同一家消費，熟客就會比較便宜」、「嘴巴甜一點，價錢少一點」、「說『姊姊』幫我結帳，或許可以半價喔！」、「昨天是過路客，今天是回頭客，菜價因此不同！」。
也有網友分享省錢小撇步，「時間點也有差！快收攤時都會比較便宜」、「有的店外帶也比內用便宜」、「收店前買最划算」、「聊天讓阿姨開心也會變便宜」。
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