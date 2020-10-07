快訊

昌鴻增強為中颱 「迴轉」最新路徑曝光！

水情拉警報！史上首次10月減壓供水 水利署：亮水情黃燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨立音樂人氣高漲、台灣華語不再主流？網友曝「市場差異」

聯合新聞網 / 綜合報導
第31屆金曲獎上周剛落幕。圖擷自金曲獎GMA
第31屆金曲獎上周剛落幕。圖擷自金曲獎GMA

一名網友6日在PTT表示，台灣以往是華語流行音樂大宗，但許多年輕人關注的曲流逐漸轉變為抖音神曲、小眾樂團曲等，不禁惋嘆台灣主流音樂走下坡，更直呼：「台灣的流行音樂衰敗到被小眾音樂打到不能再起了嗎？」

原po在ptt發表對獨立音樂崛起的疑惑。圖擷取自PTT WEB
原po在ptt發表對獨立音樂崛起的疑惑。圖擷取自PTT WEB

文章發表後，網友紛紛留言表示心有戚戚焉，「台灣本土歌手誰還有上千萬預算做專輯？」、「流行音樂市場小眾化了」、「主流音樂都去中國了阿」、「台灣音樂少了商業價值」，同時感嘆台灣市場大不如前，天王天后盛景不復存在。

但也有網友認為，時代潮流變化大，音樂喜好主觀想法大不同，「音樂祭打開知名度」、「音樂祭都擠爆你說沒人聽？」、「別再用傳統思想，很老派」、「旋律好聽就好了」、「市場大就是王道」、「獨立創作也可以成為主流」。

獨立樂團開始崛起後，人氣水漲船高，但有網友批評，獨立音樂非主流音樂，商業性比重過大造成普便民眾認為「這就是芭樂歌」，但也有網友認為商業性是必要的考量因素，「創作寫歌也是為了要賺錢」，身處商業化時代，新舊文化潮流需要不斷的改變。

PTT 華語 樂團

延伸閱讀

悲莫悲兮生別離：滾石唱片與潘越雲、席慕容、蘇來的〈生別離〉

金鐘、金曲嚴重超時 背後3大病因不除將年年再犯

回顧蔡依林金曲禮服，性感指數一年更勝一年！養成火辣身材4習慣不藏私公開

蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

相關新聞

獨立音樂人氣高漲、台灣華語不再主流？網友曝「市場差異」

回顧近年來大放異彩的獨立樂團，雖然音樂的創作類型與風格與華語音樂大相逕庭，傳統音樂訴求藝術性及文學價值；獨立音樂多了重金屬搖滾以及新穎的旋律風格，更強調市場、商業性價值，上週金曲落幕後網友表示，獨立音樂是否逐漸取代主流地位，華語文化不再是台灣的領頭羊？

炒高麗菜「加一味」增添風味 內行曝：是廚師級技巧

南北食物風味大不同。網友表示，那天聽到朋友說他們家炒高麗菜都會加糖，他覺得很不可思議，平時炒高麗菜有人會加鹽或是鮮味炒手，想到更特別一點也可以加胡椒、沙茶、辣醬等等，不過加糖對原Po來說是第一次聽到，他詢問「有南部炒高麗菜加糖的八卦嗎？」

台日漢字意思不同！ 網笑「金玉滿堂」涵義讓人害羞

日文中存在大量的漢字，雖然寫法一樣但意思卻跟中文不同，使用上應特別注意免得鬧出笑話。對此，一名網友好奇發問「台日有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會」，貼文一出，眾人紛紛點出容易誤會的日文漢字。

剪髮破千元！他嫌貴的誇張：技術沒日本好 價格卻一樣

女生為了愛美，常願意花上大把鈔票上美容院染燙髮，不過近年來台灣多間髮廊頻頻漲價，有網友抱怨，常去的連鎖髮廊又要漲價，剪髮竟要破千元，他質疑，台灣許多美髮師技術不到位，我國物價也沒有日韓高，髮廊的價格卻直逼日韓水準。對此，其他網友則建議他，不願花錢就去百元剪髮。

滿滿膠原蛋白！他吃「神秘水果」超驚豔 內行一看驚：1顆超貴

水果營養價值高富含各種礦物質，加上口感鮮美多汁深受國人喜愛，日前一名網友好奇發問「有人知道這種水果的名字嗎」，並附上「神秘水果」的照片，貼文一出，釣出內行人留言解答。

糙米營養高為何不如白米普及？內行點破「2大關鍵」

現代人健康意識抬頭，飲食上多會選擇健康食材，然而一名網友指出，糙米營養價值高，多吃對身體有益，不過台灣人似乎不怎麼愛吃糙米，因此他好奇原因為何，問題曝光後，內行人直指2大主因。

姊姊常旅遊、愛追劇…他問該送30歲女孩什麼生日禮

你喜歡特別的生日禮物，還是實用款呢？近日有位弟弟在《批踢踢實業坊》上求救，他解釋姊姊即將要三十歲了，但本身不愛名牌包，興趣是看書看劇，他詢問「請問女孩們如果是三十歲的話，會想收到什麼禮物呢？畢竟三十歲感覺是很特別的一個歲數，想破頭想不出來...

比雞翅還難烤的食材是哪個 網友曝：它骨頭那邊都「裝熟」

中秋節除了吃月餅、賞月外，大家最期待的活動就是烤肉。網友在《批踢踢實業坊》上面討論，烤肉食材中最難烤的有哪些，首先被點名的就是雞翅，因為雞翅皮薄，容易黏在烤肉架上，加上形狀較不平整，因此很容易烤焦，不過，更多人認為「雞腿」才是難烤第一名。

好神奇！她買熱門點心當供品 土地公托夢要求留食物

信仰可以給人力量，也能撫慰人心。網友在《靈異公社》上分享土地公的故事，她表示自己有空都會到附近的廟裡拜拜，某天晚上她跟老公到賣場買完供品，睡覺時她收到土地公指示，要求她把供品「珍珠奶茶大福」留在廟中，隔天她跟廟方分享這件事，連工作人員都覺得不可思議。

他問烤肉買什麼食材好 網友曝買「骰子牛」最外行

中秋連秋將至，烤肉聚餐不可避免，不過該買哪樣食材最好吃呢？原Po在《批踢踢實業坊》上發文詢問「烤肉看到採買組買什麼就知道穩了」，他解釋有些食材只是用來填飽肚子，用來烤不一定最適合，因此採買組很重要，原Po認為「骰子嫩牛肉才是極品」，卻被網友打槍回「萬萬不可，骰子牛是切剩的邊腳料」，引起雙方熱烈討論。

看了沒食慾！月子餐驚見「尖牙倒插」怪魚 網喊賺：養顏聖品

看到就沒食慾！孕婦產後需特別補充營養，因此月子中心都會準備營養價值高的食品供產後婦女進補，然而日前有一名孕婦吃月子餐時卻發現有一道恐怖的魚頭料理，該魚頭插滿整排尖牙，不僅孕婦不敢吃，連先生看了都瞬間沒了食慾。

小學運動會也要社交距離？ 「改良式大隊接力」趣味登場

新冠肺炎疫情肆虐全球，疫情衝擊下，如何在各式活動中保持「社交安全距離」，成為一門學問。近來就有日本學校，乾脆改良大隊接力的棒子等措施，讓學生們安心參與運動會。

熱門新聞

炒高麗菜「加一味」增添風味 內行曝：是廚師級技巧

他問教召14天沒工作要人吃土嗎？ 問題引兩派網友激辯

擅把車停別人家門口 車主神回：可以等我逛夜市嗎

聯絡簿當畫布！她曬系列「神作」 網狂讚：被耽誤的畫家媽媽

她買到家樂福生吐司 回購網友曝純粹吃法「新鮮美味」

扯！吃完牛肉麵只付陽春麵錢 奧客稱老闆「送錯了」轉身就走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。