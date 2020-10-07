獨立音樂人氣高漲、台灣華語不再主流？網友曝「市場差異」

一名網友6日在PTT上表示，台灣以往是華語流行音樂大宗，但許多年輕人關注的曲流逐漸轉變為抖音神曲、小眾樂團曲等，不禁惋嘆台灣主流音樂走下坡，更直呼：「台灣的流行音樂衰敗到被小眾音樂打到不能再起了嗎？」

原po在ptt發表對獨立音樂崛起的疑惑。圖擷取自 PTT WEB

文章發表後，網友紛紛留言表示心有戚戚焉，「台灣本土歌手誰還有上千萬預算做專輯？」、「流行音樂市場小眾化了」、「主流音樂都去中國了阿」、「台灣音樂少了商業價值」，同時感嘆台灣市場大不如前，天王天后盛景不復存在。

但也有網友認為，時代潮流變化大，音樂喜好主觀想法大不同，「音樂祭打開知名度」、「音樂祭都擠爆你說沒人聽？」、「別再用傳統思想，很老派」、「旋律好聽就好了」、「市場大就是王道」、「獨立創作也可以成為主流」。

獨立樂團開始崛起後，人氣水漲船高，但有網友批評，獨立音樂非主流音樂，商業性比重過大造成普便民眾認為「這就是芭樂歌」，但也有網友認為商業性是必要的考量因素，「創作寫歌也是為了要賺錢」，身處商業化時代，新舊文化潮流需要不斷的改變。