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台日漢字意思不同！ 網笑「金玉滿堂」涵義讓人害羞
日文中存在大量的漢字，雖然寫法一樣但意思卻跟中文不同，使用上應特別注意免得鬧出笑話。對此，一名網友好奇發問「台日有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會」，貼文一出，眾人紛紛點出容易誤會的日文漢字。
原PO在PTT發文表示，「日本很多漢字組成的語彙意思跟台灣的詞彙完全不一樣，像『留守』（るす，不在家）在中文及日文的意思就不同，教日文的老師應針對這部分特別跟學生說明，以免造成台灣人在日本鬧笑話，同時也很好奇台灣有哪些漢字詞彙，讓不會中文的日本人覺得好吃驚？」
問題曝光，網友留言指出，「金玉，日本人直接嚇死」、「我送日本人人蔘茶時，有被問說這胡蘿蔔茶嗎？」、「勉強」、「怪我」、「愛人」、「老婆，之前一個日本偶像被人這麼叫，原本她以為自己被罵，後來才發現是誤會」、「日文的『丈夫』是指身體強壯、『大丈夫』則是沒問題的意思」、「日文的『大家』是房東的意思」、「『留守』是不在家」。
總結以上常錯用的日文漢字：
1.金玉（きんたま）中文意思：富貴吉祥日文意思：睪丸的俗稱
2.人參（にんじん）中文意思：滋補養生的人蔘日文意思：紅蘿蔔
3.勉強（べんきょう）中文意思：能力不及但盡力去做或指強迫他人做非意願的事日文意思：學習、讀書
4.怪我（けが）中文意思：將過錯推給自己日文意思：受傷
5.愛人（あいじん）中文意思：情侶或夫妻間的稱呼日文意思：出軌對象
6.老婆（ろうば）中文意思：太太、妻子日文意思：老太太，年紀大的女性
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