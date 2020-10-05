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剪髮破千元！他嫌貴的誇張：技術沒日本好 價格卻一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
近年開設越來越多時髦髮廊，價格相對較高。圖片來源／ingimage
近年開設越來越多時髦髮廊，價格相對較高。圖片來源／ingimage

女生為了愛美，常願意花上大把鈔票上美容院染燙髮，不過近年來台灣多間髮廊頻頻漲價，有網友抱怨，常去的連鎖髮廊又要漲價，剪髮竟要破千元，他質疑，台灣許多美髮師技術不到位，我國物價也沒有日韓高，髮廊的價格卻直逼日韓水準。對此，其他網友則建議他，不願花錢就去百元剪髮。

有網友在PTT發文表示，朋友常去的連鎖髮廊又要漲價，剪髮價格竟要破千元，他表示，10幾年來剪髮價格一路從450、600、800元持續上漲，到現在居然要破千元，價格與日本專業髮廊差不多。

他質疑，台灣美髮師技術沒有日本好，很多都是洗頭兩年後就升設計師，或是拿著日本雜誌學學皮毛，店裡再擺幾本日本雜誌，他直言，「最明顯就是台灣剪壞燙壞的比例特別高，去坐飛往東京的班機就知道，在走道上觀察同機乘客後腦杓頭髮剪燙成一坨屎的，九成是台灣遊客，頭髮打理得很有形有層次的，九成是日本歸國旅客」。

他表示，台灣美髮師技術沒有日本人的十分之一，物價也沒有日本高，但卻越來越敢開價，直逼日本髮廊等級，他傻眼直說「台灣盤子特別多，髮廊也都很敢開價」。

其他網友則表示，近年來萬物齊漲，有人留言「你告訴我有什麼不漲價的？」、「聽說各縣市美髮工會會訂公價，只能高不能低」、「慣老闆上身？」、「美髮不是自己喊價的嗎？」、「不用房租？」

也有人表示，若在意價格可選擇百元剪髮，留言「便宜的那麼多，剪的差就換啊，你是不是不敢換設計師？」、「家樂福一百快剪還可以呀」、「我去100元快剪比去髮廊剪的還好啦」、「你幹嘛對台灣的技術這麼不自信，台灣人就是容易自卑，頭都低低的難怪輸人啊」、「沒人逼你去」、「價格上下限這麼大的服務，覺得不值就換一間而已，有人叫你覺得不值漲價還要去嗎？」

日本 髮廊 剪髮 漲價

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