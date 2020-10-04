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滿滿膠原蛋白！他吃「神秘水果」超驚豔 內行一看驚：1顆超貴

聯合新聞網 / 綜合報導
黃金果的膠原蛋白豐富，吃起來有微黏性口感。圖擷自Dcard
黃金果的膠原蛋白豐富，吃起來有微黏性口感。圖擷自Dcard

水果營養價值高富含各種礦物質，加上口感鮮美多汁深受國人喜愛，日前一名網友好奇發問「有人知道這種水果的名字嗎」，並附上「神秘水果」的照片，貼文一出，釣出內行人留言解答。

原PO在「Dcard貼出照片問道「不知道各位有沒有吃過這個水果，很好吃但一直不知道叫什麼名字，跪求解答」，只見水果外皮是金黃色，果肉則呈現透明，側面看起來像柳丁，不說還以為是新品種。

問題曝光，網友留言回應，「黃金果好吃，我家有種」、「黃金果很貴很好吃，不容易種所以並不好買」、「黃金果，這水果超貴」、「冰起來更好吃，這個比龍眼甜」、「黃金果吃起來像果凍，可以補充膠原蛋白」、「超好吃！沒吃過的有機會一定要吃看看」、「很甜，應該是我吃過水果當中最甜的了」。

此外，也有人提醒黃金果吃起來有微黏性口感，「吃完嘴巴會黏住，但是真的好吃」、「我家有種覺得很好吃，這個容易氧化，而且超級黏嘴巴」、「黃金果！嘴唇不能碰到，碰到超黏」、「黃金果要用鐵湯匙挖著吃，不然會黏黏的」、「很黏，每次吃完不知道要洗幾次手，但是好好吃」。

Dcard 膠原蛋白

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