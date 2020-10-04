糙米營養高為何不如白米普及？內行點破「2大關鍵」

現代人健康意識抬頭，飲食上多會選擇健康食材，然而一名網友指出，糙米營養價值高，多吃對身體有益，不過台灣人似乎不怎麼愛吃糙米，因此他好奇原因為何，問題曝光後，內行人直指2大主因。

原PO在PTT發文表示，「根據研究精緻澱粉是肥胖的根源之一，不過糙米是全穀類，營養價值比白米高，低GI含豐富纖維有飽足感，雖然有人說難吃，可是只要泡久一點，吃起來口感也不錯，比白米有嚼勁且粒粒分明，現在我家都吃2/3糙米，大家為何不太吃呢？」

貼文一出，網友認為「口感」及「料理方式」是關鍵，「全糙米口感不好，而且一般都比白米貴」、「煮的方法比較麻煩」、「口感不佳，吃不慣」、「我用IH煮還是覺得難吃，唯一支持白米」、「口感沒那麼好又比較貴，如果要吃健康的，我會選花椰菜飯」。

但喜歡吃糙米的人表示，「我愛超香，完全沒買過白米」、「喜歡吃糙米，反而覺得白米單調」、「超愛糙米口感」、「好吃啊！我都糙米+藜麥，又香又有飽足感」、「我自己都煮全糙米粥，加起司片、黑芝麻滿好吃的」。

此外，值得注意的是，並非人人都適合吃糙米，像是「腸胃道功能較弱者」、「腎臟疾病患者」、「貧血、缺鈣的人」，食用上應特別注意。