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姊姊常旅遊、愛追劇…他問該送30歲女孩什麼生日禮

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問該送什麼30歲禮物，眾人力推3C最好。 示意圖／ingimage
網友詢問該送什麼30歲禮物，眾人力推3C最好。 示意圖／ingimage

你喜歡特別的生日禮物，還是實用款呢？近日有位弟弟在《批踢踢實業坊》上求救，他解釋姊姊即將要三十歲了，但本身不愛名牌包，興趣是看書看劇，他詢問「請問女孩們如果是三十歲的話，會想收到什麼禮物呢？畢竟三十歲感覺是很特別的一個歲數，想破頭想不出來...」

原Po解釋，身為一位優質的弟弟，面對姊姊三十歲生日，他打算送個大禮，姊姊背景「科技業設計師，單身一陣子的女生，算會打扮，但沒有揹名牌包的習慣，喜歡出國旅行，會喝咖啡，喜歡看書看劇，以後目標好像是出國學設計」，他想送咖啡機但怕太實際，名牌包又感覺姊姊沒什麼物慾，因此他問大家該怎麼辦。

網友認為送3C比較實用「她有電子閱讀器的話，送閱讀金」、「平板、智能運動手錶、耳機」、「Dxxxx的吹風機或吸塵器感覺不錯，實用路線」、「平板電腦，可能真的會是一個不錯的選擇」、「我覺得包包可以欸！沒有習慣不代表不會揹」、「或是學藝術的話，可以送ipad pro加筆，感覺可以繪圖很好用」。

也有人歪樓回應「一個男朋友」、「30該送老公了，不然小孩可能來不及出來」、「名牌包代表的是品質，不要名牌可以送真皮的基本款」、「送他凍卵或醫美課程感覺都不錯」、「凍卵也太扯...鄉民的意見你居然還認真了」、「別人的弟弟總是不會讓我失望」。

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