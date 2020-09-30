他問烤肉買什麼食材好 網友曝買「骰子牛」最外行

中秋連秋將至，烤肉聚餐不可避免，不過該買哪樣食材最好吃呢？網友在《批踢踢實業坊》上發文詢問「烤肉看到採買組買什麼就知道穩了」，他解釋有些食材只是用來填飽肚子，用來烤不一定最適合，因此採買組很重要，原Po認為「骰子嫩牛肉才是極品」，卻被網友打槍回「萬萬不可，骰子牛是切剩的邊腳料」，引起雙方熱烈討論。

中秋節是台灣人最喜歡的節日之一，原Po表示「各位連假應該都準備要烤肉了，烤肉時採買組的sense很重要」，他解釋要判定這次烤肉成不成功，關鍵在食材，原Po認為「買一堆什麼甜不辣米血根本塞胃，買到對的東西烤肉才舒服」，他詢問「各位看到採買組買些什麼，就知道今天烤肉穩了？」，原Po最愛的食材是「骰子嫩牛肉」。

網友看了，首先推薦牛肉「特選牛小排1KG組」、「超大戰斧牛排」、「飛驒牛排啊」、「要牛小排或戰斧豬卡好」、「美國牛小排」、「牛小排、菲力、牛舌」、「肉片、肉排、雞胸肉」、「costco買一盒牛小排燒肉片就穩了」、「海鮮跟啤酒啦」。

也有人覺得「還骰子牛，一聽就知道外行」、「萬萬不可，骰子牛是切剩的邊腳料」、「看到骰子牛就知道不行了」、「光里肌肉片夾土司就可以嚇嚇叫了」、「秋刀魚、雞翅、青椒」、「帶蒜頭的坐貴賓桌」、「all in燒肉片準沒錯」、「A5和牛、伊比利豬、北海道帝王蟹、天使紅蝦」。