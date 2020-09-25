朕也要開！NISSAN推出喵星人專用車 網友笑：這會賣贏原版

日產汽車「NISSAN」品牌享譽國際，不過除了做「給人開的車」以外，最近他們發布一支宣傳影片，片中竟出現「給貓開的車」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日產汽車近日公布一系列的宣傳影片，片中以「喵星人DAYZ」為名，交互切換真人駕車，以及貓咪開著體積較小，但也是同款車種的畫面。只見影片中喵星人開著車，小小的貓掌按著方向盤，穿梭在客廳、沙發之中，模樣十分可愛。

「DAYZ」是日產汽車旗下的產品車種。業者希望透過貓咪駕車的畫面，表達出他們的車款擁有先進配備，任何人都能駕輕就熟。即使在狹小的空間，都能夠順利行駛、倒轉等等，還有自動偵測功能，會在前方有障礙物時自動停車，防止意外發生。

由於實在太可愛，網友們看到廣告後，也紛紛留言「超想要貓開的這台DAYZ！想放在房間內裝飾」、「『喵星人DAYZ』肯定會賣贏原版DAYZ」、「日產汽車不如就讓貓來當吉祥物吧」。面對網友的熱烈回應，日產汽車也開放抽獎，共計會抽出一百位得主，可獲得紙雕模型版的「喵星人DAYZ」。