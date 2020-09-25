快訊

變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

林書豪代言COACH造型照 網友狠批「農村鄉下佬」

香港01 / 張榮熹／報導
COACH最新發表的2021春夏Look Book，林書豪鄰家中年Look登場。（COACH）
COACH最新發表的2021春夏Look Book，林書豪鄰家中年Look登場。（COACH）

隨着林書豪率領的北京首鋼季後賽四強戰不敵廣東宏遠出局，並高呼在中國打籃球是「一邊打球，一邊打人」之後，書豪一直希望重回NBA，雖然苦無着落，但也不愁衣食，因為他一直大把周邊工作，例如出任COACH的代言人。

而自從今年5月高調加盟COACH之後，昨日COACH × Jeremy Lin又有新作誕生，COACH最新發表的2021春夏Lookbook上，就驚現書豪的身影！

只見這位哈佛大學畢業生，於日落黃昏下穿上一身純情書生Look，以為「穿涼鞋又穿襪」自覺有型，誰不知網民卻完全不買單，恥笑書豪是中國農村鄉下佬，一身書呆子造型，襯托炊煙裊裊、沃野千里的野外背景，親切的同胞風味滿溢而出，也將COACH源自紐約曼哈頓的都市風尚洗脫得一乾二淨。

除了「穿涼鞋又穿襪」出事外，造型照中的防水風衣同樣出了事，雖然作為職業籃球員有着192cm的高佻身型，但COACH SS21這個Trench Coat Look仍然十分累贅，全因風衣過長、西褲褲管也不夠修身、褲腳的反折長度亦太多……種種細節交織在一起，使到整體造型相對累贅。

過膝長大衣「風格獨特」。（COACH）
過膝長大衣「風格獨特」。（COACH）

所以穿衣之道並非夠高就能夠解決所有問題，如果衣服之間的比例處理不好，同樣出事。看看David Beckham的示範吧，首先他身高有180cm，但人家穿的防水風衣也是剛好及膝而已，防水風衣那些過膝版本，實在很「惡搞」！

貝克漢長大衣示範。（Wheretoge）
貝克漢長大衣示範。（Wheretoge）

不過其實打扮有型的運動員，當然絕不只有貝克漢，就算是林書豪本業的NBA籃球世界，穿衣入型入格的高人同樣比比皆是，更不缺天王巨星，Jeremy是時候該學學！

延伸閱讀：

林書豪造型照「時裝車禍」　網民測試邊個型男襯得起

【籃球熱話】正式宣布來季不回歸CBA　林書豪對NBA的野心與渴望

文章授權轉載自《香港01》

林書豪

延伸閱讀

小胖妹玩switch健身環 一年後狂減近30公斤變模特兒身材

加藤紗里豪乳COS「鬼滅之刃」網友讚根本真人版

醉男回家驚覺包裡的iPhone變「石頭」酒吧代尋揭爆笑真相

月亮代表我的心！男子買1224坪「月亮土地」當聘禮 價格超划算

相關新聞

林書豪代言COACH造型照 網友狠批「農村鄉下佬」

隨着林書豪率領的北京首鋼季後賽四強戰不敵廣東宏遠出局，並高呼在中國打籃球是「一邊打球，一邊打人」之後，書豪一直希望重回NBA，雖然苦無着落，但也不愁衣食，因為他一直大把周邊工作，例如出任COACH的代言人。

小胖妹玩switch健身環 一年後狂減近30公斤變模特兒身材

到底該怎麼做才能瘦下來，是許多人煩惱的問題。近日就有日本網友分享，本來食量驚人的她，在靠著不改變食量的狀況下，加上遊玩知名健身遊戲，竟真的成功減重。

除了咖啡還有啥？內行人曝路易莎「2種必點熟食」

不少人喜歡喝咖啡，近年崛起的連鎖咖啡店路易莎（Louisa Coffee），因為價格親民、單品多樣，成為許多人內用久待的首選，近日就有網友PO文詢問，有沒有推薦的路易莎熟食主食，掀起大批網友熱烈討論。

買鹽酥雞拆開見「真心話小紙條」 她哭笑不得直喊：少一味！

近日蒜頭價格高漲，每台斤逾新台幣200元，不少小吃店叫苦連天，網友在《爆廢公社二館》上發文，她到鹽酥雞攤買點心，見老闆在袋子內夾一張紙條，寫著十個字曝攤販心聲，網友看了完全理解老闆的立場，不過她也哭笑不得的表示鹽酥雞「少一味」。

買進口馬鈴薯見產地標示他不滿遭騙 網友解釋其中原因

到賣場買菜都會希望能挑到最好的品質，蔬果產地就有一定的參考價值，而近日就有網友到超市買了一包進口馬鈴薯，結果卻發現產地是寫著「台灣」二字，不禁覺得上當被騙而發文詢問，對此其他網友也解釋其中的原因。

他拿空酒瓶存滿2瓶50元銅板 網友不建議：偽幣太多

許多人為了增加自己財富，除了投資理財外，最傳統原始的方法就是存錢儲蓄，有人會利用小豬撲滿，也有人會廢物利用，拿水桶、瓶子當作存錢筒，有位網友拿喝完的酒瓶來存硬幣，每次都放50元進去，一瓶存滿也有3萬6左右，目前已經存滿兩瓶，但太多50元硬幣也讓其他人看了很擔心。

盤點藏壽司最熱門TOP3！台灣人超愛鮭魚 日本第三名台灣沒人吃

台灣人愛吃壽司，日系迴轉壽司店也看準這個商機，紛紛進軍台灣。最近就有媒體統計，台灣人在迴轉壽司店最喜歡點那些壽司，意外發現某種魚特別受到青睞。而在日本的人氣品項，來台卻因為人氣不佳黯然下市。

蒜頭放太久變質怎麼辦 網友分享鮮奶罐妙招可多放四個月

國內蒜頭價格從6月飆漲迄今，已飆破每公斤400元，民眾叫苦連天。女網友分享家中保存蒜頭的妙招，只要準備鮮奶罐或是優酪乳罐，就能防止蒜頭發霉、發芽，女網友表示這個方法是蒜農教她的，她試了兩年都管用，其他人看了也回應「我家也是用這個方式保存，很實用」。

蓮花＋刺繡！《花木蘭》聯名鞋被酸爆 網譏：這是壽鞋？

迪士尼真人版電影《花木蘭》近日上映，因女主角劉亦菲曾公開支持香港警察，加上片尾感謝新疆中共單位，掀起抵制聲浪。最近《花木蘭》與英國鞋履品牌推出聯名鞋款，引發大批網友熱議，遭酸「是清明節限定款嗎？」

夏天怪病？腳上出現不明斑點 同症狀網友喊：沒救了

夏日炎炎，日本各地屢屢飆破40度高溫，許多人也被熱出一身毛病。一位日本網友就分享，因為夏天害他染上了「怪病」，而且還發現不少人同樣也被「感染」了。

大蒜別放冰箱！專家教「保存秘訣」 最多可放6個月

大蒜雖不是主角，但在中西式料理中都佔據關鍵地位，尤其近期大蒜價格大漲，只好省著點用。然而大蒜該如何保存才最好呢？國外食品專家就指出，大蒜並不適合放在冰箱，還沒剝皮且蒂頭完整的大蒜，應該放在乾燥陰涼的通風處，最多可保存6個月。

看似平凡！拿坡里「這款披薩」被網友推爆：簡單又好吃

牽絲料多的披薩深受大眾喜愛，而連鎖披薩店拿坡里常被消費者戲稱「被披薩耽誤的炸雞店」，不過就有網友好奇「拿坡里披薩哪個口味最好吃」，結果大家紛紛曝光心中冠軍，同時更加碼分享隱藏甜點。

熱門新聞

期間限定！麥當勞韓式炸雞好吃嗎？網說出「真實感受」

飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

夜市驚見「孟婆湯」攤販！真實內容物曝光 網讚：有創意

結婚前夕要求賓客「禮到人別來」 新郎挨轟惱羞現身回應

錢被吃了！提款到一半ATM竟關機 過來人貢獻一招快速解決

全聯結帳404元她給505元 店員三度「腦袋當機」陷心算亂流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。