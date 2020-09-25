林書豪代言COACH造型照 網友狠批「農村鄉下佬」

隨着林書豪率領的北京首鋼季後賽四強戰不敵廣東宏遠出局，並高呼在中國打籃球是「一邊打球，一邊打人」之後，書豪一直希望重回NBA，雖然苦無着落，但也不愁衣食，因為他一直大把周邊工作，例如出任COACH的代言人。

而自從今年5月高調加盟COACH之後，昨日COACH × Jeremy Lin又有新作誕生，COACH最新發表的2021春夏Lookbook上，就驚現書豪的身影！

只見這位哈佛大學畢業生，於日落黃昏下穿上一身純情書生Look，以為「穿涼鞋又穿襪」自覺有型，誰不知網民卻完全不買單，恥笑書豪是中國農村鄉下佬，一身書呆子造型，襯托炊煙裊裊、沃野千里的野外背景，親切的同胞風味滿溢而出，也將COACH源自紐約曼哈頓的都市風尚洗脫得一乾二淨。

除了「穿涼鞋又穿襪」出事外，造型照中的防水風衣同樣出了事，雖然作為職業籃球員有着192cm的高佻身型，但COACH SS21這個Trench Coat Look仍然十分累贅，全因風衣過長、西褲褲管也不夠修身、褲腳的反折長度亦太多……種種細節交織在一起，使到整體造型相對累贅。

過膝長大衣「風格獨特」。（COACH）

所以穿衣之道並非夠高就能夠解決所有問題，如果衣服之間的比例處理不好，同樣出事。看看David Beckham的示範吧，首先他身高有180cm，但人家穿的防水風衣也是剛好及膝而已，防水風衣那些過膝版本，實在很「惡搞」！

貝克漢長大衣示範。（Wheretoge）

不過其實打扮有型的運動員，當然絕不只有貝克漢，就算是林書豪本業的NBA籃球世界，穿衣入型入格的高人同樣比比皆是，更不缺天王巨星，Jeremy是時候該學學！

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文章授權轉載自《香港01》