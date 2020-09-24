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小胖妹玩switch健身環 一年後狂減近30公斤變模特兒身材

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女網友ヤナマリ分享瘦身心得，圖左為一年瘦身前的照片，圖右為現今的照片。圖擷取自twitter
日本女網友ヤナマリ分享瘦身心得，圖左為一年瘦身前的照片，圖右為現今的照片。圖擷取自twitter

到底該怎麼做才能瘦下來，是許多人煩惱的問題。近日就有日本網友分享，本來食量驚人的她，在靠著不改變食量的狀況下，加上遊玩知名健身遊戲，竟真的成功減重。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本一位女網友ヤナマリ分享她的減重過程。ヤナマリ表示自己食量驚人，一個人吃掉三人分的東西也習以為常，因此過去身高150公分卻有72.6公斤重，是個不折不扣的小胖妹。

去年10月，ヤナマリ開始她的減重計畫。她將計畫列為「限制糖分」、「無氧運動」、「有氧運動」三個項目。在不減少食量的狀況下，她將糖分攝取控制在一天50公克內，並以肉、魚、蛋等蛋白質取代熱量。

另外她也增加單日飲食的次數，來到一天八次。她表示如此一來，便幾乎沒有感受到飢餓的時間，可以有效削減食慾。而且在未感到空腹時用餐，飽足感更上一層樓。

運動方面，她則選擇任天堂switch的健身遊戲「健身環大冒險」與「Fitness Boxing」，分別做為無氧與有氧活動，並且說明要強化身體哪個部位，可以用健身環內的哪些項目做訓練。

靠著這些方法，ヤナマリ在今年四月時已經瘦到露出腹肌，現在體重則來到45.5公斤，有著令人稱羨的模特兒臉蛋與身材。網友看到她的健身過程，紛紛讚嘆「真的太猛了」、「持續就是力量」、「咦！健身環原來真的有效果？我也有相同的健身環說……啊，難道差在『持續』？」

健身 日本

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