小胖妹玩switch健身環 一年後狂減近30公斤變模特兒身材
到底該怎麼做才能瘦下來，是許多人煩惱的問題。近日就有日本網友分享，本來食量驚人的她，在靠著不改變食量的狀況下，加上遊玩知名健身遊戲，竟真的成功減重。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本一位女網友ヤナマリ分享她的減重過程。ヤナマリ表示自己食量驚人，一個人吃掉三人分的東西也習以為常，因此過去身高150公分卻有72.6公斤重，是個不折不扣的小胖妹。
去年10月，ヤナマリ開始她的減重計畫。她將計畫列為「限制糖分」、「無氧運動」、「有氧運動」三個項目。在不減少食量的狀況下，她將糖分攝取控制在一天50公克內，並以肉、魚、蛋等蛋白質取代熱量。
另外她也增加單日飲食的次數，來到一天八次。她表示如此一來，便幾乎沒有感受到飢餓的時間，可以有效削減食慾。而且在未感到空腹時用餐，飽足感更上一層樓。
運動方面，她則選擇任天堂switch的健身遊戲「健身環大冒險」與「Fitness Boxing」，分別做為無氧與有氧活動，並且說明要強化身體哪個部位，可以用健身環內的哪些項目做訓練。
リングフィットアドベンチャーを始めてからの腹筋推移と、【腕】【腹】【足】部位ごとのおすすめメニュー & 効果まとめ pic.twitter.com/1vgZdhBNQu— ヤナマリ 10/15までに-30kg (@MarieYanamoto) September 20, 2020
靠著這些方法，ヤナマリ在今年四月時已經瘦到露出腹肌，現在體重則來到45.5公斤，有著令人稱羨的模特兒臉蛋與身材。網友看到她的健身過程，紛紛讚嘆「真的太猛了」、「持續就是力量」、「咦！健身環原來真的有效果？我也有相同的健身環說……啊，難道差在『持續』？」
【ダイエット経過】顔— ヤナマリ 10/15までに-30kg (@MarieYanamoto) September 21, 2020
（72kg→47kg / 150cm）
Before：2019年10月（72kg）
1：2019年11月（68kg）
2：2019年12月（66kg）
3：2020年4月（51kg）
4：2020年5月（51kg）
5：2020年7月（49kg）
6：2020年8月（47kg） pic.twitter.com/FdvXmvW2Us
1回の食事で3人前を食べていた私が、食事回数を増やして人並みの食事量に戻した方法 pic.twitter.com/hHvdqZNnhA— ヤナマリ 10/15までに-30kg (@MarieYanamoto) September 18, 2020
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