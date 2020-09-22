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除了咖啡還有啥？內行人曝路易莎「2種必點熟食」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO文詢問，有沒有推薦的路易莎熟食主食，掀起熱議。圖／路易莎提供
有網友PO文詢問，有沒有推薦的路易莎熟食主食，掀起熱議。圖／路易莎提供

不少人喜歡喝咖啡，近年崛起的連鎖咖啡店路易莎（Louisa Coffee），因為價格親民、單品多樣，成為許多人內用久待的首選，近日就有網友PO文詢問，有沒有推薦的路易莎熟食主食，掀起大批網友熱烈討論。

一名網友在PTT的Womentalk板發文表示，喝過路易莎的芒果綠，覺得不錯但有點貴，後來就改喝比較便宜的綠茶，原PO還提到，「看到架上的點心覺得沒那個價值」，因此不禁好奇問道「那熟食主食有推薦的嗎？」

貼文一出，隨即引發熱議，網友紛紛推薦「米漢堡、蛋堡、雞肉堡還行」、「起士蛋堡好吃」、「佛卡夏腿排好吃」、「墨西哥辣椒豬肉堡、佛卡夏烤腿排」、「吃過熱壓吐司，覺得好吃」、「很平價欸，我都吃雞腿排貝果或熱壓吐司」。

還有網友表示「路易莎真心覺得很平價，他的那種裝潢，還有質感就符合那個價」、「熟食都不錯吃吧，如果到早午餐店賣至少100多」、「路易莎熱食超看店的，我吃過的每一家都不一樣，有的料都很確實，生菜還會多給，也有的磚壓根本看不出來有壓過」。

路易莎 PTT 咖啡

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