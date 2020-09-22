買鹽酥雞拆開見「真心話小紙條」 她哭笑不得直喊：少一味！

近日蒜頭價格高漲，每台斤逾新台幣200元，不少小吃店叫苦連天，網友在《爆廢公社二館》上發文，她到鹽酥雞攤買點心，見老闆在袋子內夾一張紙條，寫著十個字曝攤販心聲，網友看了完全理解老闆的立場，不過她也哭笑不得的表示鹽酥雞「少一味」。

原Po貼出一張鹽酥雞照，她點了熱狗、鹽酥雞、雞皮、魷魚等炸物，看起來十分美味，但亮點在老闆附的紙條，老闆寫著「蒜頭太貴，所以沒有叫貨」，以前吃鹽酥雞都要配大把蒜頭，如今一顆都沒有，讓原Po看了哭笑不得的表示「沒有蒜頭的鹽酥雞，少一味」。

網友認為，吃鹽酥雞一定要配蒜「吃肉不吃蒜香味少一半」、「也放點洋蔥吧」、「前幾天買，我的還有兩個，但是趴碎那種哈哈」、「誠實的老闆加分」、「九層塔才是王道」、「真的，上星期吃也沒蒜了⋯整個就不一樣」。

也有人對蒜價高漲感到無奈「一斤三百多，朋友說幾十年一次，感覺跟看到彗星一樣」、「現在加蒜頭可能一份要150了」、「買一斤蒜頭送50元鹹酥雞！」、「真的狠貴啊啊啊」、「全聯看到一包150，差點吐血」。