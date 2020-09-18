盤點藏壽司最熱門TOP3！台灣人超愛鮭魚 日本第三名台灣沒人吃

台灣人愛吃壽司，日系迴轉壽司店也看準這個商機，紛紛進軍台灣。最近就有媒體統計，台灣人在迴轉壽司店最喜歡點那些壽司，意外發現某種魚特別受到青睞。而在日本的人氣品項，來台卻因為人氣不佳黯然下市。

根據日本媒體「AERAdot.」報導，日本知名迴轉壽司業者「藏壽司」，在2014年12月來台灣展店至今，已在台開設了29家分店。上個月才開幕的信義ATT店，人潮依舊爆滿，足見藏壽司品牌受到台灣饕客的歡迎。

報導指出，藏壽司在台灣具人氣的口味，前五名依序為「鮭魚肚」、「炙烤照燒鮭魚」、「熟成鮪魚」、「炙烤起司鮭魚」、「燒炙鮭魚肚」。可以看到前五名中，鮭魚就佔了四項，毫無疑問是最受台灣人喜愛的魚種。至於日本藏壽司的人氣前三名，分別依序為「熟成鮪魚」、「鮭魚」、「鰤魚」三種口味。

然而藏壽司來台之後，日本第三熱門的鰤魚卻因為人氣不佳，已經從菜單中移除。報導分析，台灣人在飲食上，對生食還是有顧忌。雖然因為日本觀光的興盛及日式料理的普及，願意嘗試生魚片和壽司的人越來越多，但相較魚味重的鰤魚，台灣人會更偏好帶有鮮甜，以及濃厚脂肪味的鮭魚。

根據統計，鮭魚壽司在台大受歡迎。圖為「親子生鮭魚壽司」。記者陳睿中／攝影

亞洲藏壽司在昨日(17)掛牌上市，因財報虧損等原因，表現不如預期，今日(18)早盤一度跌破百元關卡。不過市場仍看好藏壽司繼續在台擴張店鋪，分店數突破30家指日可待。