快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點藏壽司最熱門TOP3！台灣人超愛鮭魚 日本第三名台灣沒人吃

聯合新聞網 / 綜合報導
藏壽司已在台開設29家店舖，圖為信義區首間藏壽司。圖／藏壽司提供
藏壽司已在台開設29家店舖，圖為信義區首間藏壽司。圖／藏壽司提供

台灣人愛吃壽司，日系迴轉壽司店也看準這個商機，紛紛進軍台灣。最近就有媒體統計，台灣人在迴轉壽司店最喜歡點那些壽司，意外發現某種魚特別受到青睞。而在日本的人氣品項，來台卻因為人氣不佳黯然下市。

根據日本媒體「AERAdot.」報導，日本知名迴轉壽司業者「藏壽司」，在2014年12月來台灣展店至今，已在台開設了29家分店。上個月才開幕的信義ATT店，人潮依舊爆滿，足見藏壽司品牌受到台灣饕客的歡迎。

報導指出，藏壽司在台灣具人氣的口味，前五名依序為「鮭魚肚」、「炙烤照燒鮭魚」、「熟成鮪魚」、「炙烤起司鮭魚」、「燒炙鮭魚肚」。可以看到前五名中，鮭魚就佔了四項，毫無疑問是最受台灣人喜愛的魚種。至於日本藏壽司的人氣前三名，分別依序為「熟成鮪魚」、「鮭魚」、「鰤魚」三種口味。

然而藏壽司來台之後，日本第三熱門的鰤魚卻因為人氣不佳，已經從菜單中移除。報導分析，台灣人在飲食上，對生食還是有顧忌。雖然因為日本觀光的興盛及日式料理的普及，願意嘗試生魚片和壽司的人越來越多，但相較魚味重的鰤魚，台灣人會更偏好帶有鮮甜，以及濃厚脂肪味的鮭魚。

根據統計，鮭魚壽司在台大受歡迎。圖為「親子生鮭魚壽司」。記者陳睿中／攝影
根據統計，鮭魚壽司在台大受歡迎。圖為「親子生鮭魚壽司」。記者陳睿中／攝影

亞洲藏壽司在昨日(17)掛牌上市，因財報虧損等原因，表現不如預期，今日(18)早盤一度跌破百元關卡。不過市場仍看好藏壽司繼續在台擴張店鋪，分店數突破30家指日可待。

壽司 台灣人 生魚片 藏壽司

延伸閱讀

藏壽司展店 每年拚十家

夢醒時分！亞洲藏壽司失望性賣壓湧現 跌破百元大關

把自宅打造成迴轉壽司店！日推「整套設備+師傅」送到府

壽司店也愛用！只要加入「1物」 秒煮出超美味白飯

相關新聞

他拿空酒瓶存滿2瓶50元銅板 網友不建議：偽幣太多

許多人為了增加自己財富，除了投資理財外，最傳統原始的方法就是存錢儲蓄，有人會利用小豬撲滿，也有人會廢物利用，拿水桶、瓶子當作存錢筒，有位網友拿喝完的酒瓶來存硬幣，每次都放50元進去，一瓶存滿也有3萬6左右，目前已經存滿兩瓶，但太多50元硬幣也讓其他人看了很擔心。

盤點藏壽司最熱門TOP3！台灣人超愛鮭魚 日本第三名台灣沒人吃

台灣人愛吃壽司，日系迴轉壽司店也看準這個商機，紛紛進軍台灣。最近就有媒體統計，台灣人在迴轉壽司店最喜歡點那些壽司，意外發現某種魚特別受到青睞。而在日本的人氣品項，來台卻因為人氣不佳黯然下市。

熱門新聞

男見日人「日常飲食」震撼怎維持身材？曝「關鍵」：台人做不到

被要求獨自參加老公親戚婚禮 她崩潰：我連新人名字都不知道

滑冰正妹PO比基尼辣照 網友大讚：不愧是運動員身材

他手指頭被門夾腫 神還原卡通角色！網狂笑「生命力堅強」

10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

他拿空酒瓶存滿2瓶50元銅板 網友不建議：偽幣太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。