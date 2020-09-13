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蔥要怎麼保存？媽媽們曝這點是關鍵 她分享撇步：最長放2年

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友上網詢問鄉民們保存蔥的方法。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
一名女網友上網詢問鄉民們保存蔥的方法。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

「蔥」是很多家庭主婦都會用到的食材之一，炒菜時加入些許蔥就能幫助提味，是許多菜餚中不可或缺的重要香料，但是該怎麼保存，相信每位婆婆媽媽都有自己的一套。有女網友在臉書發文表示自己買回來的蔥常常爛掉，無計可施之下只好上網求助，想請鄉民們分享自己保存蔥的方法，貼文吸引許多人熱烈的討論。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」開頭先表示自己並不是要問跟全聯商品有關的問題，而是因為發現社團裡很多媽媽的廚藝都非常厲害，因此她相信大家一定也有一套保存食材的方法。她說自己的問題就是買回來的蔥常常不是乾掉，不然就是爛掉，就算放在保鮮盒裡也是一樣，「所以想搭版問一下，可以分享大家都怎麼保存蔥嗎？」

貼文一出，許多網友們紛紛提供自己的小撇步，「切珠狀瀝乾，用廚房紙巾上下舖一層放密封盒，可以放很久又很清脆」、「站著放在杯子裡冰冰箱，我可以冰兩週左右，最上面兩公分的會枯掉，那邊不用就好」、「我都是洗乾淨，放在乾淨塑膠袋+過濾水淹過根本，袋口用橡皮筋攏起來，直放在冰箱裡，一個星期都能維持綠油油」、「把蔥裝塑膠袋，裡面放紙巾，然後密封」、「我直接種起來，慢慢枯萎慢慢吃，可以撐一個月喔」。

而多數人都認為「冷凍」是關鍵，「洗乾淨，電風扇吹乾，切末冷凍，用保鮮盒裝，冷凍後很鬆散，使用前不需退冰」、「切蔥末（段）冰冷凍，要用時不用退冰」、「我是切小段和大段冷凍，要用隨時就有」、「洗好，切好要用的寬度，裝袋冰冷凍，可放一個月左右」、「切好放夾鏈袋丟冷凍」、「一般切蔥花冰冷凍，剩下根的部分隨便拿個杯子裝水放進去就可以活了」。

當中還有內行人PO出照片，分享自己的作法，「洗乾淨陰涼乾燥後切成段後用保鮮膜包好，放拉鍊袋裡，可保存2年（我在1、2月最便宜時買2大把，最長放到2年還很新鮮）」，留言一出引起許多人的回響。

有網友分享自己保存蔥的撇步，引起許多人的回響。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
有網友分享自己保存蔥的撇步，引起許多人的回響。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

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