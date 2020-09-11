網袋蒜頭綁金屬環讓主婦傷腦筋 內行人曝特殊解法

許多家庭主婦都會選擇到超市購買生活用品以及食材，但或許有人鮮少注意到一些小細節，一名女網友在臉書PO文表示她在全聯發現每袋網袋蒜頭上面有個金屬圈，讓她傷透腦筋不知道該怎麼將這個金屬圈拿下來，只好上網求助網友幫忙。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示日前到全聯買蒜頭，店裡的蒜頭都是用網袋一袋袋的裝起來，但讓她不解的是網袋上用一個金屬圈捆了起來，而且不只蒜頭袋，檸檬袋也有，害她為了將金屬圈拿下來傷透腦筋。

原PO說「這個發明不應該是難為廚房媽媽才對，應該是設計過的！」她為了想保留這個網袋，只好動用尖嘴鉗來將金屬圈拿下來。她想知道網友們是否有其他方法可以解決這個問題，於是上網發問「請問全聯買的蒜頭這個金屬圈怎麼打開？」

網友們的答案大多都是直接破壞網袋，「都是直接剪開網袋」、「袋子剪破」、「網袋掛起來，剪個洞方便取用」、「網子挖個洞就好，沒有麻煩的事」、「直接拉破袋子，實在沒耐心慢慢來」、「我直接拉欸」；也有人和原PO一樣也用鉗子拿掉金屬圈，「我是用鉗子」、「尖嘴鉗+1」、「我會拿尖嘴鉗，因為不想破壞網子，網子能拿來廢物利用」。

更有內行人分享真正方法，「黃色帶子就是給妳拉的，對折把不鏽鋼圈起來後往開口拉」、「拉那條綁帶，兩邊都要拉」、「黃紙對折，手握著2端朝束口上拉」、「我都一手拉住紙（對拗），一手拉藍網上方用力就開了」。