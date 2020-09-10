習近平高喊「熱乾麵」加油！內行人曝命名由來：跟太陽餅一樣

中國國家主席習近平在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」以熱乾麵代表武漢，發表「全國人民為熱乾麵加油」談話，引發網友熱烈討論，也讓熱乾麵瞬間成為爆紅話題。對此，台灣網友好奇「為何乾麵要叫熱乾麵」，釣出內行人專業回文。

這名網友在PTT發文表示，「一般食物我們都會預設是熱的，因此不會有熱牛肉麵、熱肉燥飯、熱炸醬麵的說法，通常只有冷的食物會加註，像是涼麵、朝鮮冷麵、冷烏龍麵，為何大陸要叫熱乾麵有人知道嗎？」

對此，有內行人回文表示，熱乾麵的名字是隨口起的，就跟台灣的老鼠麵和太陽餅一樣，老鼠麵裡面難道有老鼠嗎？太陽餅裡面有太陽嗎？接著提到命名由來，原本熱乾麵的攤販是在賣涼粉跟乾麵，某次他把沒賣完的乾麵用熱水燙至八分熟，然後加上麻油晾乾，要吃的時候再用熱水燙過，加上一些配料，有民眾問這是什麼麵，他就隨口說出這叫熱乾麵。

原PO也補充，熱乾麵吃起來跟台灣的涼麵幾分相似，只是台灣涼麵沒有經過熱水燙熟，不然放了麻醬的涼麵再加上辣椒跟蔥油就是熱乾麵的滋味。熱乾麵是大陸湖北的特色早點，因為料理方便快速且美味，也是很多武漢人早餐的首選。