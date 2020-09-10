玉米筍長「灰白色腫瘤」她嚇壞 內行一看狂讚：有錢還吃不到

玉米筍富含膳食纖維且熱量低，是不少減肥者熱愛的瘦身食物。日前一名女網友在好市多購入帶殼玉米筍，結果剝開後發現上面長了「灰白色腫瘤」，恐怖外表讓她萌生退貨念頭，照片在網上曝光，眼尖網友興奮直呼「極品寶物，玉米筍界的松茸啊！」

原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」發文表示，買了一包帶殼玉米筍，怎料剝開外皮卻發現長了灰白色瘤物，整體外觀看起來像巫婆的手指，讓她忍不住大喊「好恐怖」，同時也擔心食物是否發霉，並詢問大家「有人也有買到嗎？」

貼文一出，有比較懂的網友留言回應，「這是玉米真菌很珍貴的喔！」、「聽說是極品，花錢還不一定吃得到」、「第一次看到確實會嚇一跳，但其實可以吃而且很營養」、「聽說煮湯超級甜，像松露一樣珍貴可口」、「這在墨西哥被稱作是松露」、「可遇不可求的高級貨」。

事實上，灰白色腫瘤物是「玉米黑粉菌」，寄生在玉蜀黍屬或類蜀黍屬植物上，其真菌可食用，吃起來口感清甜，在墨西哥長了黑菌的玉米相當受歡迎，因此又被稱為墨西哥松露。