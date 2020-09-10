為何這蔬菜被稱為大陸妹？「命名由來曝光」網友喊長知識

逛市場聽到攤販喊「大陸妹便宜賣」，相信初次聽聞的人會嚇一跳，不過大陸妹其實是台灣常見的蔬菜之一，口感脆嫩鮮甜深受國人喜愛，然而有網友好奇「為何這種蔬菜被稱為大陸妹」，問題曝光後掀起鄉民討論。

原PO在PTT發文表示，「大陸妹的菜名由來是什麼，明明沒有大陸也沒有妹，還是以前從大陸嫁到台灣的女生帶來種的菜，大家知道真正的原因嗎？」貼文一出，有網友認為與台語唸法有關，大陸妹其實是經過改良的半結球萵苣，而萵苣用台語念是「妹仔菜（mei a tsai）」，因此被外省人稱為大陸妹。

事實上，行政院農委會曾解釋大陸妹的命名由來，台灣早期受歡迎的萵苣大多由大陸引進，「油麥茼蒿」（台語為麥仔菜）是交易量最大的品種，剛好當時有許多中國大陸外籍配偶來台，因此才會有大陸妹一詞誕生。

不過，這稱呼在大陸外籍配偶聽來是不尊重的，因此希望攤販、小吃店、民眾以「福山萵苣」、「大陸A菜」、「劍菜」、「鵝仔菜」等名字稱呼，不要再使用「大陸妹」一詞。