迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

古時婚禮俗約中，禮車旁要綁豬肉，傳說是因古時迎娶需要翻山越嶺，途中可能會遇上野獸，為了保護新娘，就會掛上豬肉引開野獸注意，現今也有驅邪避凶的意涵。近日有網友分享自己迎娶時，岳父將「豬肉」改為「豬玩偶」，畫面看來相當逗趣可愛。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享，自己的岳父很可愛，怕在禮車上綁豬肉會引來一群蒼蠅，索性就把新娘從小最喜歡的豬娃娃綁在車身上，小豬一路跟著車隊護送新娘，現在小豬成了「老婆的大萌寵」，每天抱著看電視。

原PO也留言補充，這隻小豬布偶從新娘十歲時就陪著她了，且禮車上的竹子甘蔗也都是岳父拿著鋤頭親自去挖的，讓網友直呼「你岳父大人真棒！」、「岳父一定很寶貝這個女兒」，原PO也說到「一場婚禮被禮俗搞得一個頭兩個大，幸好岳父樂在其中善於變通」。

網友們看完後紛紛留言，「太可愛了」、「我覺得這樣比較可愛，總比綁豬肉好！反正只是一個象徵性的物品」、「岳父跟的上時尚潮流」、「舊禮俗～怕白虎星煞沖到新娘，用一斤豬肉+紅包有擋煞的效果～現在新人都不太重視這個禮俗」、「與時俱進，太有創意了」。