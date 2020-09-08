秋刀魚內臟又苦又難吃？ 老饕曝最狂吃法讓網友看了狂推

秋刀魚料理常被拿來當下酒菜，網友在「批踢踢實業坊」上說明，他中午買了秋刀魚便當，不小心咬到魚內臟，嘴巴裡滿滿苦味，他問「為什麼不把內臟處理好」，老饕看了回應「這東西苦雖苦，但是只要料理的好，其實是很營養的配酒下飯菜」，並分享自己平常的料理方法，網友直誇「是行家！」

原Po表示，他中午吃秋刀魚便當時，「不小心咬到秋刀魚的內臟，嘴裡一整個滿滿的苦味，為什麼便當裡的秋刀魚，不把內臟處理好，其他魚就會處理」。一位老饕看了解答秋刀魚內臟的料理方式，他詼諧的說明「以前吃秋刀魚的時候，吃到內臟沾到的魚肉都會覺得苦，後來出社會開始上班養活自己以後，覺得生活比秋刀魚內臟還苦」。

老饕透露，秋刀魚拿來配飯超好吃，首先，把熟的秋刀魚內臟取出以後，跟少量白味噌、醬油一起搗碎，再加入一點洋蔥碎、蔥花、白芝麻、七味粉，拌在熱騰騰的白飯上面，老饕表示「邊攪拌邊吃，苦中帶回甘，超級香的，再配上一口冰涼的生啤酒」，也加入生蛋、芥末、柚子胡椒醬等，依照個人口味調整。

老饕表示，「不配飯的話，也可直接當下酒菜，滴一點檸檬汁到裡面，邊喝酒邊挖一口吃。如果有美乃滋的話，也可以用類似的作法 取代味噌，當成吐司塗醬」，他認為要找新鮮一點的秋刀魚，這樣考出來的魚油才會香。

網友看了狂讚「秋刀魚內臟是成熟的人才懂的美味，如同無糖黑咖啡一樣」、「料跟會不會做真的差無敵多的」、「小時候吃便當的陰影」、「營養是營養，毒物殘留也是最高的地方」、「用那麼多調味下去壓，就是難吃嘛」、「秋刀魚真的是物美價廉的下酒菜」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康