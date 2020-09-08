百萬YouTuber和親妹妹接吻 網傻眼直呼：竟然做了…

想在網路上吸引點閱，出怪招也是策略之一，不過這種方法你能接受嗎？日本YouTuber「桐崎栄二.きりざきえいじ」擁有292萬訂閱數，他在今年四月上傳一支影片，內容是24小時與妹妹用輪盤決定生活，輪盤上除了互換牙刷、衣服挑戰，選項中還有「親親」，二人抽到後大方完成任務，網友看了不敢置信，直言「以家人的關係來說，這樣的舉動好像有點過火了」。

日本YouTuber桐崎栄二擁有292萬訂閱數，頻道內容多半是跟家人相關的主題，他在今年四月上傳以「24小時與妹妹用輪盤決定生活，家庭崩潰開始…」為標題的影片，二人透過轉盤決定要完成的任務，其中最讓網友傻眼的是，當妹妹轉到「接吻」接吻選項，二人隔著保鮮膜直接親嘴。

影片中看到，哥哥把一層層保鮮膜放在嘴上，快速親了妹妹嘴巴，妹妹崩潰的打哥哥巴掌，並躺在床上耍賴，除了「接吻」兩人也完成「互換牙刷、互換衣服、抱著睡一晚」等挑戰，雖然「接吻」尷尬畫面僅有短短幾秒，但也刷新觀眾三觀，影片累積觀看數共646萬。

桐崎栄二與家人關係親密，每支影片都以家庭主題做各種挑戰，他也常在螢幕內擁抱妹妹，二人同床共枕的畫面對忠實粉絲來說不以為意，但也有人認為「這種想都想不到的事情，他們竟然做了…」、「怎麼有辦法辦到這樣的事」、「幸好我哥哥不會這樣對我」、「如果我是姊姊，我不會感到噁心，如果我是哥哥，我不會參與其中」、「全家人都很奇怪」。