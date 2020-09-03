特製宵夜！吐司「擺滿35顆蛤蜊」 網反胃：天理不容的搭配

宵夜如果不想吃泡麵和鹽酥雞，動手做料理或許是個好選擇。就有網友分享自己的宵夜文並附上食物照，詭異組合讓網友看完一面倒反胃，更有人直言「簡直比地獄還地獄」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享自己特製的宵夜，只見白吐司的配料不是常見的果醬、蔬菜、起司、肉類，而是擺滿「35顆蛤蜊」，或許是缺少調味料裝飾，蛤蜊吐司看來單調乏味讓人提不起食慾，衝突搭配在網上掀起熱議。

這則貼文湧入4000多人按讚留言，「雖然我很愛蛤蜊，但我不會這樣配，有點可怕」、「看起來好噁，這真的下不了口」、「身為正常的美食家，看到不合邏輯的料理只好按憤怒表情」、「看這完全不會有想吃宵夜的念頭」、「看完這張照片我空嘔了一下」、「什麼天理不容的搭配」、「密集恐懼症慎入」。

也有人建議原PO要加配料才會好吃，「焗烤感覺會比較好」、「少了美乃滋」、「加顆蛋應該不錯」、「試試加一點起士和塔塔醬」。