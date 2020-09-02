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「玉米濃湯、酸辣湯」你是哪一派？ 網激辯：小孩子才做選擇！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇問大家吃餃類會選擇搭配哪種湯品？引發「玉米濃湯派」及「酸辣湯派」兩派網友激辯。圖片來源／ingimage
網友好奇問大家吃餃類會選擇搭配哪種湯品？引發「玉米濃湯派」及「酸辣湯派」兩派網友激辯。圖片來源／ingimage

台灣常見的餃類餐點就有鍋貼、蒸餃及水餃等多種料理，口味多變化又好吃，就連搭配的湯品也十分講究，吸引饕客大快朵頤。就有一名網友表示，台灣店家通常都會提供玉米濃湯及酸辣湯，因此好奇大家是「玉米濃湯派」還是「酸辣湯派」？

一名網友在PTT女孩板發文分享日常觀察到的小習慣，他提到大部分的人去吃蒸餃或鍋貼類的餐點通常都會點湯品，而這些店家賣的湯品幾乎都會有玉米濃湯或酸辣湯，「我小時候習慣點玉米濃湯，長大後反而改點酸辣湯」，因此好奇大家是「玉米濃湯派」還是「酸辣湯派」？

文章引起不少網友加入爭論哪種湯品比較好喝，有人就說「酸辣湯啊，有料比較多的錯覺」、「酸辣湯+1」、「唯一支持酸辣湯」、「秒選酸辣湯」，但也有網友表示「好喝的酸辣湯真的不多」、「點酸辣湯很容易踩雷」。也有另一派支持玉米濃湯的網友們就說「玉米濃湯派+1」、「只有玉米濃湯這個選項」、「我喜歡玉米濃湯+烏醋」、「玉米濃湯才是最穩的」、「八方玉米濃湯真的讚」。

加入討論的網友中，也有人認為其實兩種都不錯，「我都會喝」、「我全都要！」、「小孩才做選擇」、「我都輪流喝」、「我都喜歡，每次點餐都很糾結」，除了這2種湯品之外，還有網友力推「我是清湯派的」、「推八方的蕈菇湯～」、「專業的兩種都喝」、「懂吃的都喝豆漿」、「買酸辣湯然後把鍋貼丟進去，變酸辣湯鍋貼」。

網友好奇問大家吃餃類會選擇搭配哪種湯品？引發「玉米濃湯派」及「酸辣湯派」兩派網友激辯。圖擷自PTT女孩板
網友好奇問大家吃餃類會選擇搭配哪種湯品？引發「玉米濃湯派」及「酸辣湯派」兩派網友激辯。圖擷自PTT女孩板

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