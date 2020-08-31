外帶臭豆腐受不了臭味瀰漫車廂 她果斷一招對付網友笑翻

臭豆腐的獨特臭味讓不少人卻步，而近日就有網友開車去買臭豆腐，但為了避免車廂沾滿臭味，於是就將臭豆腐懸掛在車外的門把上，照片一出吸引1.4萬人按讚，也有人也笑說「有考慮用路人感受嗎」。

原po在「爆怨公社」發出一張照片，只見他將便當紙盒掛在車外的把手上，原來是因為剛買的臭豆腐味道實在太臭了，讓他決定把臭豆腐綁在車外，避免整個車廂充滿臭味。原po表示，因為之前買過這間店的臭豆腐，當時沒見識過他的威力便把他帶上車，沒想到事後車子臭了將近一個禮拜，連原po的兒子都因為臭味差點吐了，即使當時將窗戶打開通風也完全無法挽救這悲慘的局勢，因此原po為了避免重蹈覆徹，這次就決定把臭豆腐綁在外頭帶回家。

此文一出引來許多網友討論，有網友表示，「你有考慮過用路人的感受嗎」、「請保持安全臭味距離」、「所以帶回家也要在家門口，蹲馬路上吃！不然在家裡吃完會臭一個月」、「我是有一次在家裡炸臭豆腐，整個家臭了一個禮拜，腦公臉都快比豆腐臭了」。

不過也有人說，掛在車門旁邊實在太危險了，「別這樣掛吧，如果不小心噴了可能會害到旁邊騎機車的」，有網友則建議，「後來是車上放一個密封箱，專門對付這種食物」、「放在後窗雨刷」。