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買衛生紙也有幸福感！低總價奢侈有哪些 網友曝生活小確幸

聯合新聞網 / 綜合報導
想要擁有幸福感不一定要花大錢，網友認為低總價的奢侈也很療癒。本報資料照片
想要擁有幸福感不一定要花大錢，網友認為低總價的奢侈也很療癒。本報資料照片

生活中有小確幸就會讓人覺得開心，網友在《批踢踢實業坊》上發文詢問，他表示自己平常很節省，但偶爾就會想享受一下奢侈的快感，例如以前衛生紙總挑最便宜的買，這次他卻買了三層衛生紙，他詢問「大家有什麼低總價奢侈嗎」，網友看了回應「小泡芙不舔盒子」、「吃完多力多茲不舔手指」。

原Po解釋「我啊，有一種浪費病。平常都蠻省的，但是偶爾就會想享受一下奢侈的快感」，他接著說以前買衛生紙總挑最便宜的買，這次卻買了三層衛生紙，這對他來說算是奢侈的表現，原Po表示「或是想吃脆笛酥，可是看到四五種口味很難抉擇，就乾脆都買，然後一種口味吃幾根（剩下冰起來）」，他詢問「大家也會進行什麼總價不高的小奢侈嗎？」

網友針對食物方面回應「小泡芙不舔盒子」、「布丁的蓋子沒舔乾淨算嗎」、「吃完多力多茲不舔手指」、「薯條加大可樂加大」、「半年買一箱進口氣泡水，裝逼慢慢喝」、「在沒有買一送一的時候買星巴克」、「洋芋片沒有吃掉屑屑，根本財富自由」、「喝鋁箔包不喝到發出空氣擠壓聲」。

還有人認為生活上的奢侈也很療癒，「加購塑膠袋」、「偶爾結帳會順手拿旁邊的新品糖果」、「沐浴乳洗髮精用完以後不加水繼續用，而是直接丟」、「讀書時買二手言情小說，運費比書貴」、「洗衣精補充包跟快用完的牙膏不死命的擠」、「很想要的美妝或保養品，明明過陣子會打折，等不及就原價買」、「蝦皮不用運費抵用卷」。

小確幸 PTT

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