聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多人員說「辦卡能脫單」 半年後他現身說法：沒在唬爛
美式賣場好市多需辦會員卡才能進場消費，你知道有人因此而交到女友嗎！一名網友發文表示之前遇到辦卡員熱情介紹會員卡優點，並提到「之前有位學弟辦卡後就交到女友」，原PO抱著半信半疑的態度就辦了卡，沒想到之後真的交到女友，讓他興奮直呼「原來Costco的推銷員沒有在唬爛我」。
原PO在「Dcard」發文表示，逛街剛好看到Costco的攤位，因為本來就想辦會員於是決定上前詢問，辦卡員說「Costco會員卡有很多優惠，此外您還可以跟女朋友一起逛」，原PO聽完直接表明自己沒有女友，原以為對方會尷尬無語，沒想到對方下一句卻說「沒關係，像我有個學弟辦了會員卡就交到女朋友了」。
當下，原PO心想對方很會編故事，但有需求因此還是辦了會員卡，神奇的是，「半年過去我還真的交到女友，而且第一次約她的地點就是Costco」，因為身邊朋友唯獨原PO有會員，所以很常假借採買之名行約會之實，原PO強調「我真的靠會員卡約她很多次，以上為真實故事絕非業配」。
貼文一出，網友們熱烈回應，「所以是被店員身分耽誤的月老」、「哪家，改天去朝聖辦會員」、「立馬去辦一張！我要指定那位店員」，也有人分享同樣的境遇，「跟我男友第一次見面就是去Costco，他還為了我辦一張會員卡，當天晚上覺得很合就在一起，真的沒在唬爛」、「真心不騙，我跟閃光第一次見面後找不到地方逛就是逛好市多」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言