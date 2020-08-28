好市多人員說「辦卡能脫單」 半年後他現身說法：沒在唬爛

美式賣場好市多需辦會員卡才能進場消費，你知道有人因此而交到女友嗎！一名網友發文表示之前遇到辦卡員熱情介紹會員卡優點，並提到「之前有位學弟辦卡後就交到女友」，原PO抱著半信半疑的態度就辦了卡，沒想到之後真的交到女友，讓他興奮直呼「原來Costco的推銷員沒有在唬爛我」。

原PO在「Dcard」發文表示，逛街剛好看到Costco的攤位，因為本來就想辦會員於是決定上前詢問，辦卡員說「Costco會員卡有很多優惠，此外您還可以跟女朋友一起逛」，原PO聽完直接表明自己沒有女友，原以為對方會尷尬無語，沒想到對方下一句卻說「沒關係，像我有個學弟辦了會員卡就交到女朋友了」。

當下，原PO心想對方很會編故事，但有需求因此還是辦了會員卡，神奇的是，「半年過去我還真的交到女友，而且第一次約她的地點就是Costco」，因為身邊朋友唯獨原PO有會員，所以很常假借採買之名行約會之實，原PO強調「我真的靠會員卡約她很多次，以上為真實故事絕非業配」。

貼文一出，網友們熱烈回應，「所以是被店員身分耽誤的月老」、「哪家，改天去朝聖辦會員」、「立馬去辦一張！我要指定那位店員」，也有人分享同樣的境遇，「跟我男友第一次見面就是去Costco，他還為了我辦一張會員卡，當天晚上覺得很合就在一起，真的沒在唬爛」、「真心不騙，我跟閃光第一次見面後找不到地方逛就是逛好市多」。