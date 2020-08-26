快訊

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

媽用銅鑼燒空盒DIY成面紙盒 簡單實用網友大讚「生活智慧王」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽運用巧思將用剩的銅鑼燒空盒DIY成面紙盒，創意獲得許多好評。圖擷自FB「我愛全聯-好物老實說」
一位媽媽運用巧思將用剩的銅鑼燒空盒DIY成面紙盒，創意獲得許多好評。圖擷自FB「我愛全聯-好物老實說」

轉眼暑假又要過完了，開學日即將來臨，許多家長都開始準備孩子們上學要用的必備用品。就有一位媽媽運用巧思，將銅鑼燒包裝外盒廢物利用，DIY成超實用的面紙盒，可以讓孩子掛在書桌旁，節省空間。她將成品PO上臉書社團「我愛全聯-好物老實說」之後，網友全都大讚「生活智慧王」。

這位媽媽在「我愛全聯-好物老實說」分享自己DIY的傑作，她表示由於兒子會過敏，偶爾會打噴嚏，習慣在座位上放衛生紙，正好這個暑假利用特價買了2盒銅鑼燒，「都是單顆獨立包裝再裝盒，盒子其實都好乾淨，每次丟掉都覺得不環保，剛好快開學有了靈感，就讓我廢物利用了」。

從照片中可見，兩個銅鑼燒空盒中各放了一包面紙，大小剛剛好，只需要在盒子上方鑽個洞讓衛生紙通過，再在側面鑽兩個洞，綁上繩子，就完成這個簡便的DIY面紙盒。有了掛繩就可以掛在書桌側邊，不會佔用抽屜空間，若擔心被同學偷抽也可以塞回抽屜，「多個軟盒支撐也不會抽到最後變扁而找不到」。這位媽媽也提醒，「割完的洞口有點擔心會割手，邊緣記得貼一圈膠帶喔！」

網友看見也紛紛大讚，「好棒喔！」、「哇！創意王~」、「太實用了」、「謝謝分享，學起來」、「生活智慧王」、「很棒很有巧思又不浪費」、「哇！好棒的巧思，這剛好可以解決我兒子把袋子用破然後無法裝剩餘衛生紙的窘境耶！謝謝」。

衛生紙 DIY 開學日

延伸閱讀

傳統豆花 VS.丁香豆花誰勝出？ 網答案一面倒

迪卡儂總是「人潮爆滿」到底夯什麼？愛用鄉民解密！

七夕情人節送女友iPhone SE要她貼11500元 被鬧分手一頭霧水

母女愛「翻垃圾尋寶」四年賺入百萬 撿過YSL精品鞋、dyson

相關新聞

媽用銅鑼燒空盒DIY成面紙盒 簡單實用網友大讚「生活智慧王」

轉眼暑假又要過完了，開學日即將來臨，許多家長都開始準備孩子們上學要用的必備用品。就有一位媽媽運用巧思，將銅鑼燒包裝外盒廢物利用，DIY成超實用的面紙盒，可以讓孩子掛在書桌旁，節省空間。她將成品PO上臉書社團「我愛全聯-好物老實說」之後，網友全都大讚「生活智慧王」。

七夕正妹女警霸氣壁咚告白 網友大喊：能這樣盤檢我嗎？

一年一度的七夕，想好要用什麼方法向心儀對象告白了嗎？台中市警察局臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」，今（25日）以一篇「女警壁咚告白」引起網友熱烈回應，照片中女警霸氣身姿甚至讓網友大喊...

網瘋傳「台灣人測驗」台味十足 網笑：真‧台灣人才能全對

你是歹丸郎（台灣人）嗎？來測驗一下就知道了！有網友在網路論壇「噗浪」貼出一張「台灣人檢定初級測驗」的圖片連連看題目，只見題目要「依照台人習慣」將不同的飲料與杯具進行配對，引發不少人嘗試測驗，有人就直呼「是台灣人才有辦法全對」，引起廣大留言分享。

夫妻性生活頻率越多越好？理科太太曝「一週一次」最美滿

性生活是情侶、夫妻間感情的潤滑劑之一，擁有美滿的性生活，是許多人感情中不可或缺的一部分。知識型YouTuber理科太太表示，科學研究指出，夫妻發生性行為的最佳頻率是一週一次，且每對伴侶的需求不同，不需要硬上或被數字綁架。

佛系網友買到這款口罩 驚見原來中衛悄悄推出「聯名款」

口罩掀起搶購潮，各大通路、網購平台也開始陸續販售口罩，甚至推出「特殊色」供民眾購買。就有一名網友日前在網購平台買到「黑橘配」特殊色口罩，還發現這款口罩竟是「聯名款」，讓她又驚又喜。

新莊小火鍋「給你滿滿的大蚵仔」只要250 網友全暴動喊：衝了

沒想到在北部也能吃到用料實在又便宜的小火鍋！Dcard上有一名網友分享「浮誇的蚵仔鍋」，250元的蚵仔鍋竟送來滿滿一盤蚵仔，大約有30幾顆，而且從照片中看起來每顆都又肥又大，網友見此文紛紛喊「衝了」。

沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

吃火鍋除了湯底和食材重要外，醬料也是不可或缺的配角，每個人根據自身口味調配專屬醬料，但有網友日前和朋友去吃火鍋，對方看他在沙茶醬裡加入一樣食材，臉上瞬間出現震驚表情，讓他不解這樣吃很怪嗎？沒想到老饕一看卻大讚「這才是正確吃法」。

請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識

種族問題在全球是重要的議題，美國先前發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死，引發一連串示威活動，這讓一名網友好奇「為什麼請黑人吃西瓜是歧視」，問題曝光釣出內行人解釋原因。

高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

想到搭遊覽車出遊的時刻，大家與親戚好友難得享受假期，話匣子一下打開便停不下來，或在車上盡興的唱起卡拉OK，整台遊覽車必定聲音吵雜，就有一名網友PO出導遊祭出一記「妙招」，竟可以讓全車遊客頓時安靜下來。

柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？ 網教1招：要用夾子敲打

許多台灣人愛吃燒烤，有些人會選擇在家裡自己烤，有些則會到燒烤店請店員協助與親朋好友一起享用，不過看似簡單的烤肉其實隱藏著不少學問，不同食材也有不一樣的處理方式。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己在烤柳葉魚時都覺得很危險，感覺魚肉都會黏在鐵網上，於是他就好奇的詢問廣大網友「柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？」

「葉黃素＋雞精」有助業績？她看媽買普渡供品一頭霧水

中元節將至，許多人已開始籌備普渡拜拜的供品，多數人都會採購零食、汽水、泡麵等，拜完後滿足自己的口腹之慾，不過有網友貼出自家的普渡供品，讓她質疑「怎麼改走健康路線」，媽媽告訴他原因，也讓她笑不停。

老闆交代印章刻「便當」2字…員工不敢質疑照辦 真相笑翻萬人

老闆永遠是對？！一名網友表示，老闆請同事幫忙刻印章，內容不是名字而是「便當」兩字，好奇這個章到底要用在哪裡，後來追問老闆原因，才知原來手誤打錯字，同事竟然也照辦，讓她笑翻「完蛋了！我現在看到老闆都會想到便當～」。

熱門新聞

法國直送！好市多「4元邪惡甜點」太誘人 網嘆：荷包又要失血

「加倍奉還」行得通嗎？ 網曝半澤直樹在台灣悲慘下場

已逝爸爸電話停機她卻接到對方來電 惹哭網友：想念爸媽了

會計說普渡「買抹布」讓好兄弟盥洗 網見預算秒懂：財務難為

停電8小時...她收到電費帳單 一看「折扣金」傻眼：太坑了吧！

傳統豆花 VS.丁香豆花誰勝出？ 網答案一面倒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。