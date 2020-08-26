媽用銅鑼燒空盒DIY成面紙盒 簡單實用網友大讚「生活智慧王」

轉眼暑假又要過完了，開學日即將來臨，許多家長都開始準備孩子們上學要用的必備用品。就有一位媽媽運用巧思，將銅鑼燒包裝外盒廢物利用，DIY成超實用的面紙盒，可以讓孩子掛在書桌旁，節省空間。她將成品PO上臉書社團「我愛全聯-好物老實說」之後，網友全都大讚「生活智慧王」。

這位媽媽在「我愛全聯-好物老實說」分享自己DIY的傑作，她表示由於兒子會過敏，偶爾會打噴嚏，習慣在座位上放衛生紙，正好這個暑假利用特價買了2盒銅鑼燒，「都是單顆獨立包裝再裝盒，盒子其實都好乾淨，每次丟掉都覺得不環保，剛好快開學有了靈感，就讓我廢物利用了」。

從照片中可見，兩個銅鑼燒空盒中各放了一包面紙，大小剛剛好，只需要在盒子上方鑽個洞讓衛生紙通過，再在側面鑽兩個洞，綁上繩子，就完成這個簡便的DIY面紙盒。有了掛繩就可以掛在書桌側邊，不會佔用抽屜空間，若擔心被同學偷抽也可以塞回抽屜，「多個軟盒支撐也不會抽到最後變扁而找不到」。這位媽媽也提醒，「割完的洞口有點擔心會割手，邊緣記得貼一圈膠帶喔！」

網友看見也紛紛大讚，「好棒喔！」、「哇！創意王~」、「太實用了」、「謝謝分享，學起來」、「生活智慧王」、「很棒很有巧思又不浪費」、「哇！好棒的巧思，這剛好可以解決我兒子把袋子用破然後無法裝剩餘衛生紙的窘境耶！謝謝」。