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網瘋傳「台灣人測驗」台味十足 網笑：真‧台灣人才能全對

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣獨有辦桌、流水席文化，不少「餐桌禮儀」只有在台灣生活過的人才能體會，此為示意圖。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
台灣獨有辦桌、流水席文化，不少「餐桌禮儀」只有在台灣生活過的人才能體會，此為示意圖。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

你是歹丸郎（台灣人）嗎？來測驗一下就知道了！有網友在網路論壇「噗浪」貼出一張「台灣人檢定初級測驗」的圖片連連看題目，只見題目要「依照台人習慣」將不同的飲料與杯具進行配對，引發不少人嘗試測驗，有人就直呼「是台灣人才有辦法全對」，引起廣大留言分享。

「噗浪」近來掀起「台灣人檢定初級測驗」的廣大討論，仔細一看題目分為左右兩邊的圖形配對題，左邊是不同種類的飲料，右邊則是不同類型的杯具，「請依照不同場合，將飲料和合適的杯子連起來」。這組題目引起許多網友加入測驗，題目左邊出現不同場合出現的飲料，從上到下是大瓶紙盒裝果汁、雙槽飲料機、鐵桶裝飲料，右側則是不同類型的杯具，從上到下是塑膠飲料杯、玻璃酒杯和紙杯。

「台灣人檢定」你能答對嗎？近來網上瘋傳一組台人才能答對的測驗題目，引起廣大網友留言分享。圖擷自網路論壇「噗浪」
「台灣人檢定」你能答對嗎？近來網上瘋傳一組台人才能答對的測驗題目，引起廣大網友留言分享。圖擷自網路論壇「噗浪」

題目圖片看了令人會心一笑，原來題目暗藏特有的辦桌流水席文化、夜市小吃等等，許多台灣人才懂得飲食習慣，有人看了題目後直呼「簡直太簡單了啦」、「歹丸郎才能全部答對」、「果然我是真‧台灣人」、「我答得出來！臺灣人認證！」、「這種也算台灣特有文化了吧！大家都一看就知道什麼配什麼了」。

台灣人檢定測驗吸引萬名網友測驗，當中也有許多網友自創不同版本的測驗題，比如YouTuber啾啾鞋就在原本的題目上再加上「不同類型的餐點」，如自助餐、家庭式牛排及合菜等，其他網友也提供配對「不同場合的用餐環境」題型，引起網友熱議。

台灣人 辦桌 夜市

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