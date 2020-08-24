夫妻性生活頻率越多越好？理科太太曝「一週一次」最美滿

性生活是情侶、夫妻間感情的潤滑劑之一，擁有美滿的性生活，是許多人感情中不可或缺的一部分。知識型YouTuber理科太太表示，科學研究指出，夫妻發生性行為的最佳頻率是一週一次，且每對伴侶的需求不同，不需要硬上或被數字綁架。

理科太太表示，美國有研究報告調查，從3萬人的調查樣本中發現，夫妻一週發生一次的性行為，可以擁有最快樂的伴侶關係，低於此頻率可能代表關係有警訊。她也表示，研究發現性行為頻率很高「夫妻也不會比較開心」。

理科太太表示，性生活需要夫妻雙方花費時間，並需要高度的專注力，可以直接反映夫妻間的關係，關係變差了，性生活就會減少，不過家有新生兒的夫妻則不適用此研究，由於剛生完小孩的媽媽可能還不舒服，且為了照顧新生兒，夫妻都會睡眠不足，自然沒有心力經營性生活。

理科太太也強調，性生活與兩人的關係沒有絕對關連，且每對伴侶的性需求不同，不要被數字綁架，也不要硬上，否則只是治標不治本。

理科太太另指出，男性射精需求與攝護腺健康有直接關聯，研究指出，每月射精超過21次的男子，比起每月射精4.7次的男子，罹患攝護腺癌的機率低了31%，因此定期清槍、維持健康飲食等，都可讓男性保持身體健康。