佛系網友買到這款口罩 驚見原來中衛悄悄推出「聯名款」
口罩掀起搶購潮，各大通路、網購平台也開始陸續販售口罩，甚至推出「特殊色」供民眾購買。就有一名網友日前在網購平台買到「黑橘配」特殊色口罩，還發現這款口罩竟是「聯名款」，讓她又驚又喜。
有網友在Dcard發文分享，雖然各大網購平台時不時會開賣中衛口罩，但她自己其實是抱持著「佛系買口罩」心態，未必一定要買到口罩。
不過就在上週六，原PO意外買到中衛玩色系列口罩，她秀出「黑橘配」口罩，並感到非常幸運，這時一旁的同事卻突然語出驚人，「你不覺得很像一家物流公司嗎？」，原PO仔細一看，果然她拿到的特殊色口罩像極了這家物流公司的搭配色。
原PO也忍不住虧自己「我買到聯名款了啦！中衛真是貼心不讓消費者知道」，許多網友也紛紛羨慕起原PO，「我完全搶不到」、「其實這個顏色的口罩蠻好看的耶」、「是周湯豪聯名」、「可以請問在哪裡買到的嗎？」
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