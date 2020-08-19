沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

吃火鍋除了湯底和食材重要外，醬料也是不可或缺的配角，每個人根據自身口味調配專屬醬料，但有網友日前和朋友去吃火鍋，對方看他在沙茶醬裡加入一樣食材，臉上瞬間出現震驚表情，讓他不解這樣吃很怪嗎？沒想到老饕一看卻大讚「這才是正確吃法」。

原PO在PTT發文表示，自己和朋友到火鍋店用餐，「怎料對方看我沙茶醬+醬油後還加入生蛋黃很吃驚，對於這種吃法似乎是初次看到，但我們家都這樣吃，想問鄉民沙茶醬配蛋黃很奇怪嗎？」

貼文一出，不少網友喜愛這種吃法，「加加加，去吃到飽火鍋就是拿蛋黃加沙茶，蛋白去裹肉燙」、「從小到大都這樣吃」、「加啊！我老公還加兩顆」、「超好吃，內行」、「還有人沙茶醬不加蛋黃吃火鍋的嗎？那濃醇的沾醬好吃到可以多吃3碗飯」、「這是很傳統的吃法，我家都這樣吃」。

另外也有人提醒生蛋黃沒煮熟細菌多，吃下去容易拉肚子，食用時應小心注意，「我家以前這樣吃，不過近年提倡吃生蛋可能有問題後就不敢」、「好吃歸好吃蛋要新鮮，不然會烙屎」、「蛋黃要加！但每次都很怕生蛋菌」、「中過一次沙門氏菌掛急診，就不這樣吃了」、「台灣生雞蛋不能直接拌飯小心拉肚子，如果蛋是有機認證且新鮮就沒問題」。