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請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識
種族問題在全球是重要的議題，美國先前發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死，引發一連串示威活動，這讓一名網友好奇「為什麼請黑人吃西瓜是歧視」，問題曝光釣出內行人解釋原因。
原PO在PTT發文表示，「看到有人說不能請黑人吃西瓜，是不能吃小玉西瓜還是紅肉西瓜，難道是因為籽是黑的，有人知道原因嗎？」事實上，西瓜與黑人的負面聯繫，得從黑奴時代與南北戰爭說起。
當時美國處於黑奴制時期，雇主允許黑奴種植和販賣西瓜，等到夏天來臨，雇主會讓黑奴放假並吃當季採收的第一個西瓜，所以非裔被貼上愛吃西瓜的刻板標籤。而南北戰爭後黑奴重獲自由，但有人刻意把西瓜營造出懶惰、不潔淨的象徵，使得西瓜變成歧視非裔族群的表現。
貼文一出，網友留言回應，「初次聽到長知識了」、「請吃炸雞好像也不行，記得是奴隸的食物」、「炸雞好像是因為刻板印象，美國炸雞便宜然後以前黑人窮所以常吃，不知道有沒有記錯」、「現在才知道，以後要很小心」、「之前好像有新聞說白人丟西瓜到黑人家被罰」。
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