高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

想到搭遊覽車出遊的時刻，大家與親戚好友難得享受假期，話匣子一下打開便停不下來，或在車上盡興的唱起卡拉OK，整台遊覽車必定聲音吵雜，就有一名網友PO出導遊祭出一記「妙招」，竟可以讓全車遊客頓時安靜下來。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文分享，導遊送全車遊客「一人一張面膜」，望眼看去，車上的阿伯、大媽們全都敷上白色面膜，安靜的閉眼享受，但照片看來卻格外安詳，引人發笑。

原本開心出遊、鬧哄哄的遊覽車瞬間安靜下來，原PO還搞笑的說，「終於換來整車的安靜，耳根清淨」，讓許多網友紛紛大讚「實在是高招！」、「這是高手」。

此文一出，逗樂許多網友，有人就說「一張面膜10元，花40張就可以安靜15分」、「差點以為鬼門提早開了」、「幽靈巴士嗎？」、「必須買使用方法至少超過30分鐘的」、「這畫面很可怕」、「終於沒人唱歌了、「時間有限...歡樂的時光總是很快過去」。