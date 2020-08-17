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「葉黃素＋雞精」有助業績？她看媽買普渡供品一頭霧水

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出家中普渡貢品。圖／取自臉書
網友貼出家中普渡貢品。圖／取自臉書

中元節將至，許多人已開始籌備普渡拜拜的供品，多數人都會採購零食、汽水、泡麵等，拜完後滿足自己的口腹之慾，不過有網友貼出自家的普渡供品，讓她質疑「怎麼改走健康路線」，媽媽告訴他原因，也讓她笑不停。

有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，近日回家看到媽媽去買普渡拜拜的東西，看了以後發現怪怪的，大呼「怎麼都變得那麼健康？」她表示，以前會買的罐頭、零食、汽水都不見了，變成蜜豆奶、雞精和海苔這些健康食品。

該網友PO出的照片中可見雞精、海苔、玉米粒、巧克力、泡芙、油麵、蜜豆奶、捲心酥等。她表示，媽媽告訴她，因為覺得今年發生太多事情，希望家人可以身體健康，所以才買比較健康的的食品來拜拜。

另外，該網友媽媽因為雞精包裝寫著「拜葉雞賜業績」，原來是葉黃素搭配雞精，標語也讓她笑不停，覺得很有創意，所以要買來為兒子求業績。該網友笑稱「那維他命配雞精不就危機」。

其他網友看完則留言「有健康觀念的媽媽」、「吃掉維他命、雞精等於解決危機」、「拜拜都是選自己愛吃喜歡喝的，拜完之後滿足自己的嘴」、「行銷不錯真的會讓人手癢」。

普渡 雞精

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