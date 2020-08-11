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為何台灣港式飲茶賣這麼貴？ 行家揭關鍵：名稱定義不同

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「為什麼港點賣這麼貴」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「為什麼港點賣這麼貴」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

台灣異國美食選擇多元，其中港式料理深受國人喜愛，但有網友透露，自己和女友到港式餐廳用餐，吃完的感想只有價格貴又吃不飽，讓他好奇「為什麼港點可以賣這麼貴」，問題曝光掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，自己和女友到知名港式餐廳吃飯，點了四籠燒賣、一籠奶皇包、一碗叉燒飯和一壺煲湯，總計1000多元，但他發現餐點每道都一百多起跳，燒賣也才三個換算下來一口要30多塊，重點是吃不飽，「為何港點賣這麼貴，有人知道嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「價格很香港，但忘記在台灣」、「同意，港式食物跟台式太接近，要我花好幾百吃家常菜口味真的超不值，而且份量超少，花1000連半飽都沒有」、「用台灣成本香港價格賣你，才能賺更大」、「真的，一堆東西看起來中央廚房出的，分店只要蒸就OK」。

但有內行人回文表示，「港式分為三種，為了吃飽的叫茶餐廳，本來最早是賣甜品的冰室，但後來開始提供正餐，不外乎就是炒飯、炒麵跟包類，另一個吃飽的地方是燒臘店，剁點肉和提供飯就很滿足，所謂飲茶其實是茶樓，不追求吃飽，弄一點精緻點心給你配茶混時間，當然現在已經沒分這麼仔細了」。

香港 PTT

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