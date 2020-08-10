他7月電費不到200元 省電秘訣曝光連網友都佩服

炎炎夏日不少人會開冷氣降溫，導致用電量也跟著提升電費也相當可觀，不過卻有網友竟然能在炎熱的夏天忍住不開冷氣，甚至在近日收到7月電費帳單時發現電費還不到200元，讓他又驚又喜。

一名網友在Ptt WomenTalk 興奮分享，日前接到房東傳來繳房租和電費的訊息通知，原本心想電費的部分應該是不會比六月的220元更低了，沒想到一打開房東的訊息發現，7月的電費居然只要195元，讓他驚訝無比。

原po解釋，他租屋的地方只放電燈、冰箱、吹風機和電風扇4種電器，因為房間的冷氣不是變頻，怕開冷氣後電費會暴增所以一直都不敢開，加上是自己一個人住，他認為電風扇對著自己吹其實就很夠，也不需要再開冷氣降溫，所以久而久之也就習慣沒有冷氣的生活。

文章一出就有網友表示上個月光電費就破千元，因此對於原po電費竟不到兩百元非常驚訝，甚至佩服他不開冷氣省電，「不開冷氣我真心佩服」、「太強了，沒有冷氣我活不下去」、「這天氣不用開冷氣也是很耐熱耶」。