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豪砸「1400多張三倍券」買貨車 照片曝光網笑：店家蓋章蓋到手軟

聯合新聞網 / 綜合報導
網友巧遇民眾拿1400多張三倍券買車。圖擷自facebook
網友巧遇民眾拿1400多張三倍券買車。圖擷自facebook

振興三倍券發行一個多月，告大商家祭出超殺優惠來吸引顧客消費，先前基隆有位婆婆為了幫媳婦買機車，向親戚們湊了20份三倍券，總共180張6萬元，消息一出引來不少討論。日前有網友表示自己在車廠，遇到一組客人捧「1400多張三倍券」來買貨車，照片在網上曝光，眾人紛紛驚呼「好霸氣」。

原PO在「爆廢公社二館」貼出照片寫道「將愛車送到車廠保養，恰巧看到民眾拿1400多張三倍券購買貨車」，只見桌上擺滿一疊又一疊200元和500元的三倍券，估計金額超過40萬元，超狂付費讓人好奇老闆會不會收，而原PO也在留言處提到「該名顧客順利成交」。

對此，網友留言回應，「是收購了多少人的」、「太帥了吧！」、「店家準備蓋章蓋到手軟」、「這樣可以折不少錢」、「手會很痠，複寫紙準備」、「商家兌現寫到死」、「這應該全台最狂的付現方法」。

三倍券

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