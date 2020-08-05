不認識新郎新娘想包紅包吃喜宴 他曝超享受原因

若不認識新郎新娘可以包紅包進場吃喜宴嗎？一名網友因喜歡吃台菜加上熱愛享受婚宴氣氛，因此大膽提出包紅包參加不認識人的婚禮吃2小時的台菜的想法，文章一出網友勸退說「超不划算，而且位子通常都排好，很難混進去」。

有網友在Ptt發文提到，日前參加同學辦在婚宴廳的婚禮包了2600元，當時也就隨意挑了一桌6女4男的座位，原po表示，參加婚宴的女生皆穿得大方得體，合身小禮服配上香水，台上還請了歌手來唱歌，讓他樂在其中直言2小時根本就是有得吃又有得看超享受。而經過這場婚禮的經驗，原po也相當好奇，如果到不認識新郎新娘所辦的婚禮包1800元吃2小時的台菜，不知是否可行，因此發文詢問網友意見。

文章一出許多都網友認為有點浪費錢，「你花1800去吃只價值一千的菜」、「1800怎麼不去飯店吃buffet」、「1800可以吃更好的」、「拿去吃無菜單料理還比較划算吧」、「1800可以吃很好了，不用去吃喜宴」。不過原po解釋他只是喜歡吃台菜，而且婚宴的氣氛較好，所以才會有這樣的想法。

另外也有網友指出現場通常都已經排好座位，很難混進去吃一頓，「除非去做預備桌，不然現在座位都安排好的」、「現在要去登記才有位置，沒你名字怎吃」、「有固定位吧你進去根本沒位置坐」、「現在都是喜帖加實名制加固定位，你想混進去也難」。