超母湯！內政部粉專跟風《哆啦AV夢》 網友噓爆：下流當有趣

近年政府單位紛紛開設臉書粉專，透過各種時事哏、有趣圖片來宣導政令，一改過去死板嚴肅的印象。昨（4日）內政部為提醒民眾注意新冠肺炎疫情，出入密閉空間活動時務必佩戴口罩，以近日瘋傳的《哆啦AV夢》哏為題材發文，未料引起網友反彈，批政府不該跟風色情哏，連同為政府單位的台中都發局小編都留言「貴部走得太前面，望塵莫及」。

最近網路上瘋傳一套以《哆啦A夢》為題材的18禁同人漫畫作品《哆啦AV夢》，由於內容太過獵奇搞笑，迅速在中港台爆紅且成為網路迷因哏，尤其以「小夫，我要進去了」最為廣傳，還被內政部粉專注意到，跟風發文「小夫❤我可以進電梯了嗎？」

內政部其實是要提醒民眾目前新冠疫情尚未結束，並宣導防疫新生活運動，「在電梯、K書中心或各種娛樂場所，如：酒店、KTV、電影院等密閉空間活動，務必佩戴口罩，記得落實勤洗手、量體溫等衛生好習慣，以降低感染風險」，同時配上貓咪圖。

若不知哏圖來由，看起來就是普通的宣導貼文，但看在「懂哏」的網友眼中就不太恰當，紛紛留言「母湯」、「內政部這個車速真的太快了」、「這有點危險」、「小編你不要跟這種東西啊」、「這種哏不太適合用吧」。

還有網友直接砲轟「下流公家單位，拿這個宣傳」、「拿下流哏當有趣」、「AV女優悠遊卡傷風敗俗，然後中央玩下流哏就沒關係」、「不要玩哏玩到無法無天，你知道那叫兒童色情嗎」、「內政部，你知道這是中國兒童色情的哏嗎？因為你的文，所以有孩子好奇去找這哏，而去接觸甚至發生不幸，這是中華民國內政部的粉專還是中國兒童色情粉專？請向國人導歉」。

因網友反彈聲浪太大，晚間內政部粉專修改圖片，將易引發聯想的「小夫」改為「請問」，並表示「謝謝網友們的指教，小編這篇文案主要是希望能提醒大家，在密閉的空間跟娛樂場所要戴好口罩。引發部分網友疑慮，我們也立即修改圖片，希望網友們一起做好防疫新生活運動，保護自己也愛護他人。」