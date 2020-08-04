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她問拔白頭髮會越來越多嗎 網友解密：毛囊開始退化

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇白頭髮能不能拔，引起不同討論。 示意圖／ingimage
網友好奇白頭髮能不能拔，引起不同討論。 示意圖／ingimage

很多人看到白頭髮就想拔，不過有網友在「批踢踢實業坊」上詢問，相信白頭髮越拔越多的都是哪種人，她表示自己看到白頭髮是一定會拔的，但她發現一堆人都不敢拔白頭髮，他詢問不能拔白頭髮是老一輩的說法，還是真的有根據？網友看了回應「拔不拔都會越來越多阿」。

原Po表示，本來就不相信白頭髮會越來越多的我，看到白頭髮一定是拔掉，不過最近她看到朋友也長出白髮，好心詢問要不要幫忙拔頭髮，赫然發現一堆人都不敢拔，朋友的說法是「白頭髮會越拔越多」、「拔一根長三根、不要用拔的」、「從靠近髮根處剪掉」。

不過原Po不以為意地表示，「到底他們覺得白頭髮越拔越多的依據是什麼？」，她開始懷疑拔白頭髮真的會越來越多嗎？她詢問「難道只是老一輩的說法嗎？每次聽到只想翻個大白眼送他們」。

網友看完，有人認為不應該拔白頭髮「聽說用拔的毛囊會受損，還是用染的吧」、「有白髮表示毛囊開始退化，即使都沒拔其他毛囊也會開始退化變白髮」、「因為拔可能會害周圍其他毛囊受損，這說法是有道理的」；也有人表示「要是能拔一根長三根，這世界還有禿頭嗎」、「白頭髮本來就會越來越多啊！人只會變老，不會變年輕」。

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