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百元小火鍋的關鍵是什麼？ 網曝吃到飽關鍵：一天就靠這一餐

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「百元小火鍋的重點是什麼？」引起熱議，對此許多人表示吃到飽的白飯、冰淇淋和醬料是關鍵。圖擷自PTT
有網友好奇詢問「百元小火鍋的重點是什麼？」引起熱議，對此許多人表示吃到飽的白飯、冰淇淋和醬料是關鍵。圖擷自PTT

台灣人一年四季都愛吃火鍋，其中百元小火鍋在店內有吃到飽的白飯、冰淇淋和飲料，方便、便宜、CP值又高，深受許多學生和小資族群的喜愛，對此有網友好奇詢問「百元小火鍋的重點是什麼？」引起熱議。

昨（28）日一名網友在PTT發文表示，雖然沒中威力彩的31億但還是要對自己好一點，於是下班時吃百元火鍋點了大腸臭臭鍋，外加一份豆腐總共140元，可以有飽足感又划算讓他不禁好奇詢問「百元小火鍋的重點是什麼啊？免費白飯配蔥花豆瓣醬？」

貼文曝光後許多網友認為吃到飽的白飯絕對是百元火鍋重點，「白飯配飲料」、「白飯加湯吃到飽」、「白飯吃到飽，沒有之一，所以外帶的根本⋯」、「白飯、飲料、冰吃到飽吧」、「滷肉飯吃到爆，一天就靠這一餐」、「沙茶醬配白飯」、「白飯吃到飽加醬料」、「絕對是沙茶醬加蔥配白飯吃到飽」。

不過也有網友認為冰淇淋才是百元火鍋的關鍵，「冰淇淋，要吃完一整桶才能回本」、「快被挖光的冰淇淋」、「紅茶+冰淇淋」、「免費的冰淇淋」、「比鐵還硬的冰淇淋啊」。另外也有人提到無限供應的醬料也很重要，「說實話，醬料」、「醬料，垃圾火鍋料沾對的醬料也能變美食」、「還真的是醬料」、「沙茶才是王道」。

火鍋 吃到飽 冰淇淋 PTT

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