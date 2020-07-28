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冷氣吹兩個月電費快2萬…懷疑被偷接電？ 網友提供2步驟解決

聯合新聞網 / 綜合報導
網友收到最近一期電費單，近2萬元的金額讓她嚇傻。圖擷自爆廢公社
網友收到最近一期電費單，近2萬元的金額讓她嚇傻。圖擷自爆廢公社

酷暑沒冷氣吹十分難熬，開冷氣消暑又擔心電費吃不消！一位網友PO出近兩月電費單，金額近2萬元，表示家裡都是舊式冷氣，問「這個金額會不會太嚇人」， 懷疑是否被偷接電。網民勸「快找電力公司來查」。

一名女網友在《爆廢公社》PO出電費單，表示家裡三台冷氣都是舊型的，其中一台幾乎每天12-24小時開著，其他兩台8-10小時左右，溫度都設定在23-25度，家中也有使用電熱水器，但最新一期電費高達19,205元，有點嚇傻，問網友「金額會不會太嚇人」，且日前聽到對面鄰居說被偷接電，近2萬元的電費，也令她懷疑是否被偷接電，已約好水電師傅來查看。

依原PO的描述，網友認為電費高達近2萬元「有可能喔」、「舊式非常吃電」，紛勸原PO快換變頻冷氣，「換變頻一年就回本了，之後都是賺的」、「你一年的電費可以換5台冷氣了」、「這可以繳我們家七年的電費了耶」。

雖然眾人評估原PO家裡使用舊型冷氣、電熱水器，很可能是造成高電費的要因，但也有人認為一期電費快要2萬元，「真的很扯」、「再怎麼舊，開24小時都不可能這麼高」、「我營業的還比你少」，原PO會質疑是否被偷接電也不無可能，建議可以對照去年同期用電量，先換裝變頻冷氣機，再盡快請水電師傅或電力公司來檢查。

電費 高溫

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