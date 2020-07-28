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佛心！吃到飽只要80元 網推素食餐廳：這才是庶民經濟

聯合新聞網 / 綜合報導
台北東區一間80元吃到飽的素食餐廳，菜色近30種，飲料跟湯類也是吃到飽、喝到飽。圖／取自Dcard
台北東區一間80元吃到飽的素食餐廳，菜色近30種，飲料跟湯類也是吃到飽、喝到飽。圖／取自Dcard

吃到飽居然只要銅板價？一名網友分享位於台北東區一間80元吃到飽的素食餐廳，菜色近30種，飲料跟湯類也是喝到飽，讓許多人直呼：太佛心了！

一位女網友在網路論壇Dcard上Po文表示看到先前朋友推薦Youtuber九妹（Joeman）的影片，介紹4998元的奢華素食對決80元的平價素食，心生好奇，於是跑去平價素食店一探究竟。

80元就可以吃到飽，不過有限時30分鐘用餐的規定。圖／取自Dcard
80元就可以吃到飽，不過有限時30分鐘用餐的規定。圖／取自Dcard

原Po表示自己本身吃葷，但偏愛菜類，素食店下午五點營業，中午是自助餐秤重算錢，晚上則變成80元就可以吃到飽，不過有限時30分鐘用餐的規定。她提早約4點55分左右到現場，當時已經排了長長的人龍，相當害怕吃不到，五點準時進去後，她看到所有人「像飢餓三十一樣，瘋狂的搶食」。

80元吃到飽可以選擇白飯或糙米飯，還有飲料跟湯類也是喝到飽，從照片可以看出約有30樣菜色，十分豐富多樣。原Po提到當天大概5:30左右進去的客人，店員對他們說：「不好意思，沒菜了」，讓她覺得實在太誇張了。最後她推薦炸銀絲卷「加煉乳跟花生粉，超級無敵宇宙好吃，只是熱量很可怕，不怕胖的人可以嘗試看看」。

原Po推薦炸銀絲卷。圖／取自Dcard
原Po推薦炸銀絲卷。圖／取自Dcard

貼文一出後引起網友熱烈回應，共有4000多人按愛心，紛紛留言「被燒得體無完膚，對我這個窮人來說太可以了」、「80很可以啊，反正吃便當也是這個價，就算吃到飽只限30分鐘還是很佛了！」、「在台北算佛心來的」、「午餐用秤晚上吃到飽，這樣也比較不怕廚餘浪費，又能賺錢」、「30分鐘很夠耶！可以吃2-3輪嗚嗚，一個便當10分鐘就吃完了」、「可以偷偷透露一下店名嗎」、「通常這種的素食，連我這個超愛吃葷的人都能接受」、「這間真的很好吃！推河粉的那個春捲，吃完非常飽，信義區這個價錢真的佛」、「這才是庶民經濟」。

不過也有人認為30分鐘太趕了「對於一個吃飯一定要一小時的人來說，這個就不行了」、「有點趕是真的」。網友則建議：「你可以花160買一個小時」、「其實吃很貴的肉吃到飽差不多40-60分鐘就極限了啊30分鐘ok吧，那麼撐幹嘛，有吃飽就好」、「以前國小國中用餐時間也是才20～30分鐘 還包含到央廚抬餐桶回教室」、「吃到飽太趕的話，一般自助餐也不到50」。

此外，還有人指出，事實上台北有滿多80元吃到飽的素食餐廳，甚至其他地區還有更便宜的，「中和的素食，也是80吃到飽」、「新竹有一家也是素食吃到飽只要40！而且還不限時間 沒錢的時候都去那邊吃」。

便當 菜色 吃到飽 素食者 東區 Dcard

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