他問25歲月入三萬該買車嗎 網一面倒勸退

薪資分配讓人頭痛，不少人會到論壇上詢問網友意見。近日有人在「批踢踢實業坊」上表示，他今年25歲，月薪三萬元，扣掉開銷一個月可以存一萬左右，目前打算買一台五到十萬的二手汽車代步，他詢問該把錢存起來做投資理財，還是該砸錢買車呢？

原Po表示，他月入3萬一個月可以存1萬元，公司和住處都有車位，因此不需要另外花錢租車位，他解釋買車有幾個原因「1.一個月回屏東一次（客運520-620車費）。2.哥哥也在臺中工作，上班地方離很近，可以一起用一台車。3.放假偶爾可以去遠一點的地方走走。4.練車（開車需要經驗）」。

原Po分析，他自己算了一下，買車一年大概要多花快五萬元，「燃料牌照以2000c.c.來算大概1.7萬左右，一個月多存2000來保養修理（一年2.4萬），版上大家大部分都有車，所以想問一下我可以買車嗎？還是會建議存起來投資理財」。

網友認為「客運怎麼算都比開車便宜」、「不要買啊，根本不用考慮」、「把一萬拿去投資自己，換更好的工作」；不過也有人覺得「一個月一萬要怎麼投資...不如買台車爽吧」、「買啊當成經驗也好，如果最後覺得開銷再賣掉就好了」、「看你存款多少，用車頻率多高，買2手車還要準備一些錢維修保養」。