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踩到地雷？越式烤肉飯「配菜全給小黃瓜」 內行人曝這是正統
台灣可說是美食天堂，除了有本土特色小吃外，異國料理也相當多元，但有網友發文抱怨，晚餐點了越式烤肉飯外送，怎料打開一看卻傻眼又無言，原來便當三格配菜都是小黃瓜，照片在網上曝光，引來眾人熱議，不過有網友直言「越南正統的烤肉飯就長這樣」。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文，剛剛晚餐點了越式烤肉飯外送，原價90加上運費總計110元，不過餐點送達打開後他卻大感失望，只見除了主菜烤肉外，配菜只有6片小黃瓜，整體看來略顯單調與想像中的有所落差，原PO無奈地說「難道越式烤肉飯都長這樣？」
對此，其他網友留言回應，「名副其實的烤肉和飯，小黃瓜是老闆娘招待的」、「客家烤肉飯？」、「老闆是跟別個便當店玩大冒險輸了嗎？」、「小黃瓜給你敷臉的哈哈」、「好扯，我第一次看到耶」、「一種養生的概念」。
但有內行人指出越南當地賣的烤肉飯就長這樣，「沒騙你我在越南吃得真的長這樣，小黃瓜只有兩片你這樣算多的了」、「越南真的是這樣，好一點的有荷包蛋」、「越南就是這樣吃，你太孤陋寡聞」、「我人在越南可以證明老闆沒坑你」。
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