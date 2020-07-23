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買到車廂塞爆！網紅三倍券一日花光 價值爆增45倍網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber「那個女生Kiki」拍片分享如何將三倍券價值最大化。 圖／截自「那個女生Kiki」YouTube影片
YouTuber「那個女生Kiki」拍片分享如何將三倍券價值最大化。 圖／截自「那個女生Kiki」YouTube影片

因應政府發放「振興三倍券」，不少商家都祭出優惠吸引消費，民眾也精打細算想將三倍券發揮出最大價值。近日有直播主挑戰將三倍券花出最大價值，一天時間將3000元花光光，不僅爽吃爽喝，買來的物資更塞滿後車廂，引起網路討論。

YouTuber「那個女生Kiki」常分享美食、開箱等影片，近日適逢「振興三倍券」發放，她也立刻拍片挑戰「振興三倍券最大化」。影片中她先開箱拿到的三倍券，接著到肯德基、ColdStone與添好運，使用2張200元券和1張500元券大吃大喝。待吃飽喝足後，再到統一超商家樂福量販店，分別花費1000元和1100元購買物資。由於消費的商家都有不同的回饋方案，細算下來，她僅花費新台幣1000元，卻獲得45,330元的價值，讓她驚呼三倍券「多到花不完」。

「那個女生Kiki」三倍券增值法：

  • 肯德基×必勝客：三倍送

    購買200元餐點，贈送600元商品回饋券→創造800元價值

  • ColdStone：加倍送

    花200元購買原價為430元的中杯冰淇淋（含脆餅）2杯→創造430元價值

  • 添好運：用多少送多少 500→1000

    消費500元餐點，取得500元現金抵扣券→創造1000元價值

  • 統一超商：振興券二倍用（有品項限制）

    消費1000元購買2000元商品→創造2000元價值

  • 家樂福：消費滿1000元送4萬元優惠券，全台限量20萬本

    購買1100元商品，獲得4萬元優惠券→創造41100元價值

Kiki把1000元增值45倍的花用方式讓網友驚呼「原來振興券還可這樣用啊」、「真的分享了很多優惠方案」，但也有人認為一些商家的優惠不實用，「覺得雖然可以獲得更多的優惠券，但是要用到那些優惠又要拿出更多的錢出來」、「說白了開頭給你甜頭，後面綁定你強制再來店家消費，美麗的錯覺。不過是真的可以刺激每個店家的經濟」。

YouTuber「那個女生Kiki」拍片分享如何將三倍券價值最大化。 圖／截自「那個女生Kiki」YouTube影片
YouTuber「那個女生Kiki」拍片分享如何將三倍券價值最大化。 圖／截自「那個女生Kiki」YouTube影片

影片最後，Kiki將用三倍券買來的物資分送給街友，提醒眾人可以用於公益，同時也分享捐贈訊息，該影片也未加廣告開盈利，讓網友看了相當感動，紛紛表示「你很棒了，把三倍券發揮到最大功用」、「前半段很有趣，後半段很溫馨」、「很棒的影片欸，教怎麼最大化三倍券的價值」、「振興三倍券的表率」、「把三倍券回饋給社會，真的很感動」。該影片推出後短短2天便有近30萬次點閱。

YouTuber 直播主 家樂福 肯德基 振興抵用券 超商

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