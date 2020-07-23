為何去牛排店單點鐵板麵？內行人曝「背後原因」：划算又超值

夜市美食豐富多樣，其中台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛。就有網友表示，自己來牛排店用餐，發現隔壁客人只點鐵板麵，這行為讓他相當不解，因此發文詢問，釣出內行人揭曉真實理由。

原PO在PTT發文表示，來吃台式牛排當然要點三拼，可是隔壁桌的客人居然點鐵板麵，看了價目表一份70元，讓他不禁心想「外面買麵可以吃到你吐，去牛排店單點鐵板麵的都什麼人？」

貼文一出，網友留言回應「吃濃湯跟麵包的人」、「他可能不想吃肉」、「喜歡鐵板麵不愛吃肉的人啊！」、「人家就想吃鐵板麵不行嘛！」另外有內行人指出，「70塊可以濃湯和飲料喝到爽，還蠻划算的」、「可以吃熱熱的鐵板上還在霹哩啪啦的麵，又有可樂喝到飽跟免費冷氣」、「鐵板麵+餐包+濃湯飲料，有的還有飲料喝，花不到100可以吃超飽」。