鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「這兩樣」：超噁拒吃
鹹酥雞可說是台灣的國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，不過有網友發問「鹹酥雞攤的什麼東西最難吃」，問題掀起鄉民討論，其中有「2樣食材」被最多人點名。
原PO在PTT發文表示，鹹酥雞販賣的食材大部分都很好吃，但是像豆乾、米血、蘿蔔糕常常會炸得又乾又硬，吃起來就不爽快，因此他好奇「有沒有鹹酥雞什麼東西最難吃的八卦？」
對此，其他網友留言回應，「炸青椒噁心死了」、「米血炸得都硬邦邦，只吃滷味跟烤肉攤的」、「炸雞心和皮蛋我不行」、「銀絲卷整塊都是油」。
但最多人不能接受的是「雞皮」和「雞屁股」，「七里香（雞屁股），吃這個我都快心臟病」、「雞皮超噁拒吃」、「我朋友超愛雞屁股，看他吃我都快吐」、「雞皮啊！油上加油」、「雞屁股完全不敢嘗試，感覺很奇怪」。
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